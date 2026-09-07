В Екабпилсском крае женщина на машине въехала в реку

Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что после того, как женщина выбралась из автомобиля, возник риск, что машина может увязнуть в реке. Кроме того, существовала вероятность утечки технических жидкостей. Поэтому спасатели приняли решение вытащить автомобиль из воды с помощью манипулятора. Машину доставили в безопасное место и отключили аккумуляторные клеммы.