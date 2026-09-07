Машину пришлось срочно вытаскивать из реки (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
Сегодня 16:32
В Екабпилсском крае женщина на машине въехала в реку
В Екабпилсском крае автомобиль Opel внезапно съехал с дороги и оказался в реке. Женщина успела выбраться самостоятельно, а спасателям пришлось вытаскивать ее машину.
По информации Государственной полиции, авария произошла вскоре после 9 часов утра. За рулем автомобиля находилась женщина 1978 года рождения.
В результате ДТП никто физически не пострадал. По факту произошедшего начат процесс об административном нарушении, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что после того, как женщина выбралась из автомобиля, возник риск, что машина может увязнуть в реке. Кроме того, существовала вероятность утечки технических жидкостей. Поэтому спасатели приняли решение вытащить автомобиль из воды с помощью манипулятора. Машину доставили в безопасное место и отключили аккумуляторные клеммы.