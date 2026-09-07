В Латвии ищут телохранителей для первых лиц государства: объявлены требования
В Латвии ищут телохранителей для охраны первых лиц государства и иностранных лидеров. На работу готовы взять мужчин и женщин до 35 лет, претендентам придется пройти серьезный отбор.
Государственная служба безопасности (VDD) объявила набор кандидатов на должности телохранителей. Они будут охранять высших должностных лиц Латвии, а также обеспечивать безопасность иностранных лидеров и представителей международных политических организаций во время визитов в страну.
Претендовать на должность могут как мужчины, так и женщины в возрасте до 35 лет. Кандидат должен быть гражданином Латвии, владеть латышским и как минимум одним иностранным языком, а также иметь высшее образование.
Кроме того, от будущих телохранителей требуется соответствующее состояние здоровья, психологические качества и физическая подготовка.
Среди причин для отказа в приеме на работу - судимость за умышленное преступление или, например, разглашение государственной тайны по неосторожности. Кандидаты также должны соответствовать требованиям закона "О государственной тайне", чтобы получить специальный допуск к секретной информации.
Принятых на работу телохранителей VDD обеспечит специализированной подготовкой. В службе также обещают динамичную рабочую среду и конкурентоспособную зарплату.
VDD постоянно охраняет председателя Сейма и премьер-министра. Кроме того, служба обеспечивает безопасность руководителей иностранных парламентов и правительств, министров иностранных дел и лидеров международных политических организаций во время их пребывания в Латвии.
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