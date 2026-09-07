"Не должны предоставлять им такую возможность": Литва предлагает всем проверять российское зерно
Литва опасается, что к ним может попасть до 1,5 млн тонн российского зерна, часть которого потенциально украдена на оккупированных территориях Украины. Вильнюс предлагает всем странам Балтии сообща проверять происхождение таких грузов.
Чтобы предотвратить транзит зерна, потенциально украденного на оккупированных территориях Украины, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка считает необходимым объединить усилия всех стран Балтии. Вильнюс предложит соседям также проверять происхождение зерна, перевозимого из России и Беларуси. Латвия утверждает, что уже начала такие проверки.
"В процесс активно включилось правительство Латвии. Хотелось бы верить, что это связано не только с предвыборным периодом и такой порядок сохранится навсегда. В конце месяца состоится заседание Совета министров Европейского союза (ЕС), где мы планируем обсудить этот вопрос с латышами и эстонцами, предложив им применять нашу методику", - сообщил Мажейка журналистам в понедельник в Сейме.
"Важно, чтобы между соседями было доверие, и зерно просто так не пропускалось в Литву. Существуют способы его идентификации, мы внимательно следим за ситуацией", - добавил министр.
На прошлой неделе Мажейка заявил, что Россия может попытаться ввезти через Латвию около 1,5 млн тонн зерна. Часть его уже находится в Латвии, а другую часть могут попытаться перевезти через литовские порты, декларируя как латвийское или европейское.
В понедельник министр официально обратился в Государственную продовольственно-ветеринарную службу (ГПВС) Литвы с просьбой незамедлительно начать проверку происхождения всего зерна, следующего транзитом из России и Беларуси - как фуражного, так и продовольственного.
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"Теперь мы предложили (...) проверять и продовольственное зерно, чтобы оценить его происхождение и исключить любые сомнения. В первую очередь, это политически важное послание. Учитывая ситуацию в Латвии, где позиция премьера также стала более жесткой - проверять как фуражное, так и продовольственное зерно - мы, страны Балтии, кооперируемся в этом вопросе", - отметил Мажейка.
По словам министра, "агрессор пытается найти пути в мир", и порты Балтийского моря представляют собой "достаточно безопасную" альтернативу. "Мы не должны предоставлять им такую возможность", - заявил министр.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в прошлый четверг также поручил провести проверку происхождения зерна, перевозимого транзитом через порты страны. По его словам, Россия смешивает украденное в Украине зерно с российским и перевозит его через порты других стран, и в настоящее время давление транзитных зерновых грузов ощущается во всех портах стран Балтии.
По утверждению Мажейки, одна из возможных целей агрессора - внести перебои в литовский экспорт и вызвать недовольство фермеров.
"Главный фактор, влияющий на нашу сельскохозяйственную продукцию, заключается в том, что это зерно дешевле. Порт получает более высокую маржу за его перевалку, поэтому грузит его в приоритетном порядке. Продукция наших фермеров простаивает на складах, ее невозможно вывезти. Учитывая, каким влажным выдался этот год, сохранить зерно сложно, мест не хватает, его хранят даже на площадках на земле под укрытием", - пояснил он.
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По данным BNS, на прошлой неделе ГПВС уже взяла в порту образцы одного груза зерна и проверит их происхождение в зарубежной лаборатории. По словам представителя службы Айсте Прелгаускайте, есть подозрения, что страной происхождения может быть Украина, а не Россия, как заявлено в документах, то есть зерно может быть украдено и доставлено из Украины через Калининград.
СМИ сообщали, что российские экспортеры зерна из-за атак Украины на суда и портовую инфраструктуру начали перенаправлять партии зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское море.
За прошлый сезон - с июля 2025 года по июнь 2026 года - Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн тонн зерна, что составило 90% всего ее экспорта. Через российские порты Балтийского моря было вывезено лишь 1 млн тонн.