"Не должны предоставлять им такую возможность": Литва предлагает всем проверять российское зерно

По данным BNS, на прошлой неделе ГПВС уже взяла в порту образцы одного груза зерна и проверит их происхождение в зарубежной лаборатории. По словам представителя службы Айсте Прелгаускайте, есть подозрения, что страной происхождения может быть Украина, а не Россия, как заявлено в документах, то есть зерно может быть украдено и доставлено из Украины через Калининград.