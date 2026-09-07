PTAC призывает жителей подать заявки на возврат денег за несостоявшиеся поездки

PTAC отмечает, что финансовая защита не распространяется на требования о компенсации морального вреда, недостатки качества услуг, расходы на страховку или дополнительные затраты. Призыв также касается клиентов, которые ранее уже обращались в ведомство за помощью в разрешении спора с этим поставщиком услуг.