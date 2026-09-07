PTAC призывает жителей подать заявки на возврат денег за несостоявшиеся поездки
Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает жителей, которые не получили возврат денег за несостоявшиеся или частично состоявшиеся поездки неплатежеспособного туристического оператора SIA Digitours, подать заявки на возврат средств до 12 сентября этого года.
Право на возврат уплаченных денег имеют путешественники, чья запланированная поездка вообще не началась или была прервана из-за проблем с ликвидностью компании и которые заключили договор на комплексную туристическую услугу.
PTAC отмечает, что финансовая защита не распространяется на требования о компенсации морального вреда, недостатки качества услуг, расходы на страховку или дополнительные затраты. Призыв также касается клиентов, которые ранее уже обращались в ведомство за помощью в разрешении спора с этим поставщиком услуг.
Чтобы получить возврат денег, клиентам необходимо заполнить форму, доступную на сайте PTAC, указав имя заявителя и путешественника, номер счета плательщика, реквизиты туристического оператора и размер внесенной суммы.
К заявлению обязательно нужно приложить копию договора и документы, подтверждающие оплату. Документы можно подать в электронном виде через государственный портал услуг Latvija.lv, отправить с защищенной электронной подписью на электронную почту ведомства или по почте в офис PTAC в Риге.
Сумма возврата будет рассчитана пропорционально количеству поданных заявок, объему несостоявшейся услуги и имеющимся средствам финансового обеспечения.
Решение о возврате денег PTAC примет до 12 декабря, после чего каждый заявитель будет уведомлен об этом в электронном виде.
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Одновременно PTAC напоминает, что в отношении Digitours начата процедура неплатежеспособности. Последний срок подачи требований кредиторов администратору неплатежеспособности Нормунду Синкевичу - 10 сентября.
При возникновении вопросов жителям рекомендуют обращаться непосредственно в PTAC.