Недолгий "медовый месяц" в коалиции сменился открытыми конфликтами

Публичное недовольство министра внутренних дел Яниса Домбравы и других представителей Нацобъединения, в свою очередь, вызвало нежелание коалиции рассматривать на заседании правительства предложенный Домбравой план мер по ограничению иммиграции. Вероятнее всего, именно заявления о том, что правительство затормозило реализацию плана, разозлили Кулбергса. В связи с этим он публично обвинил Домбраву в истерике и имитации борьбы с иммиграцией, поскольку в коалиции, по словам премьер-министра, уже была достигнута договоренность об обсуждении этого вопроса на специальном политическом совещании в пятницу. Во вторник после заседания правительства Кулбергс, однако, извинился перед Домбравой в присутствии журналистов, добавив, что ему "противен предвыборный период".