Недолгий "медовый месяц" в коалиции сменился открытыми конфликтами
После ста дней работы правительства спокойствие в коалиции, похоже, закончилось. В последние недели все чаще возникают разногласия между премьер-министром Андрисом Кулбергсом и министрами других партий, причем порой они сопровождаются довольно резкой публичной риторикой.
В политических кругах причины происходящего оценивают по-разному, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto". С одной стороны, можно было бы списать происходящее исключительно на приближение выборов и рейтинги, которые заставляют одних беспокоиться за свой результат, а других - впадать в преждевременную эйфорию. Однако разногласия между партнерами по коалиции свидетельствуют о системных проблемах в работе правительства, формирование которого у многих вызвало большие ожидания.
Совещание коалиции под руководством фактического лидера "Объединенного списка" Кулбергса накануне нового учебного года, 31 августа, значительно затянулось. Реформы, предложенные министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) и подвергшиеся критике со стороны профсоюза педагогов как слишком стремительные, встретили сопротивление партнеров по коалиции - "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК). Индриксоне, в свою очередь, долго не соглашалась на уступки. В итоге часть предложенных ею поправок по крайней мере пока была исключена из повестки работы правительства.
"Реформы необходимы, однако их нельзя внедрять в начале учебного года, создавая неопределенность для школьников, родителей и педагогов", - заявил премьер-министр.
Это стало уже второй за короткое время стычкой Кулбергса с министром образования. В минувшие выходные канцелярия премьер-министра и Министерство образования и науки (МОН) обменялись критическими мнениями по поводу выделения средств на чемпионат по бриджу в Риге. Федерацию этого карточного вида спорта возглавляет советник фракции Нацобъединения в Сейме Имантс Парадниекс.
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Публичное недовольство министра внутренних дел Яниса Домбравы и других представителей Нацобъединения, в свою очередь, вызвало нежелание коалиции рассматривать на заседании правительства предложенный Домбравой план мер по ограничению иммиграции. Вероятнее всего, именно заявления о том, что правительство затормозило реализацию плана, разозлили Кулбергса. В связи с этим он публично обвинил Домбраву в истерике и имитации борьбы с иммиграцией, поскольку в коалиции, по словам премьер-министра, уже была достигнута договоренность об обсуждении этого вопроса на специальном политическом совещании в пятницу. Во вторник после заседания правительства Кулбергс, однако, извинился перед Домбравой в присутствии журналистов, добавив, что ему "противен предвыборный период".
Ранее сообщалось, что 5 сентября исполнилось 100 дней с начала работы правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Оценки жителей и экспертов пока осторожно позитивные: новый премьер сумел создать ожидания перемен, однако от правительства уже требуют не заявлений, а конкретных результатов.