Живущие в Латвии украинцы скажут стране "Спасибо!" и начнут необычную акцию
Как сообщает украинская инициативная группа "Спів-і-Праця", 12 сентября 2026 года в 12.00 у памятника Свободы в Риге уже во второй раз пройдет День благодарности народу Латвии за предоставленное убежище и поддержку.
Это общественная инициатива самих украинцев, живущих в Латвии. Ее главная идея проста: украинцы, получившие помощь, хотят лично поблагодарить тех, кто был рядом, поддерживал или продолжает поддерживать украинцев и Украину.
Одним из главных символов Дня благодарности станет Сертификат искренней благодарности. Украинцы будут заполнять его на латышском языке, указывать имя конкретного человека или название организации и добавлять свои личные слова благодарности.
До 17 ноября 2026 года в рамках общелатвийской акции "От сердца к сердцу" украинцы по всей Латвии будут вручать эти сертификаты людям и организациям, которые помогали или продолжают помогать украинцам и Украине.
12 сентября с 11.00 у памятника Свободы будет работать Пункт благодарности. Там можно будет получить Сертификат искренней благодарности, специальную наклейку "Спасибо, Латвия!", а при необходимости - помощь волонтеров в написании личного текста благодарности на латышском языке.
В 12.00 начнется основная часть Дня благодарности. В программе - слова благодарности народу Латвии, развертывание 22-метрового плаката с обращением к народу Латвии, почтение памяти погибших в войне в Украине, совместная молитва за Украину и Латвию, выступления почетных гостей, исполнение в завершение песни "Спасибо, Латвия!", а также вручение первых Сертификатов искренней благодарности приглашенным жителям Латвии и гостям.
Особое место в программе займет молитва за Латвию. Первая строка государственного гимна Латвии Dievs, svētī Latviju! ("Боже, благослови Латвию!") в этот день станет общей молитвой украинцев о мире, безопасности и будущем Латвии.
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