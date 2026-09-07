Живущие в Латвии украинцы скажут стране "Спасибо!" и начнут необычную акцию

В 12.00 начнется основная часть Дня благодарности. В программе - слова благодарности народу Латвии, развертывание 22-метрового плаката с обращением к народу Латвии, почтение памяти погибших в войне в Украине, совместная молитва за Украину и Латвию, выступления почетных гостей, исполнение в завершение песни "Спасибо, Латвия!", а также вручение первых Сертификатов искренней благодарности приглашенным жителям Латвии и гостям.