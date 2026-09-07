Готовится масштабная акция протеста - региональное автобусное сообщение на один день будет парализовано

"Мы не хотим протестовать - мы хотим добиться решения. Однако более чем год обсуждений, расчетов и предложений пока не дал результата, который позволил бы перевозчикам работать с учетом фактической стоимости услуг. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решения, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении", - заявил президент LPPA Иво Ошениекс.