Готовится масштабная акция протеста - региональное автобусное сообщение на один день будет парализовано
Региональные автобусные перевозчики Латвии готовят масштабную акцию протеста - 16 сентября они на один день прекратят выполнение государственных заказов, что может парализовать автобусное сообщение по регионам. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные договоры и компенсировать резкий рост расходов, в частности стоимости топлива.
Несмотря на более чем год переговоров, неоднократно представленные перевозчиками расчеты и предложения, а также продолжающийся рост расходов, ответственное за отрасль Министерство сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров с учетом меняющейся экономической ситуации.
Не видя заинтересованности в решении проблемы и наблюдая медленное продвижение вопроса, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija - LPPA) совместно с компаниями-перевозчиками 16 сентября этого года проведет акцию протеста. В этот день региональные пассажирские перевозчики, заключившие десятилетние долгосрочные договоры, на сутки прекратят предоставление заказанных государством услуг общественного транспорта.
Акция символично пройдет ровно через год после предыдущего протеста. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для долгосрочной стабильности отрасли. При этом они предупреждают, что акция не станет разовой - протесты будут продолжаться до тех пор, пока к требованиям отрасли не прислушаются.
"Мы не хотим протестовать - мы хотим добиться решения. Однако более чем год обсуждений, расчетов и предложений пока не дал результата, который позволил бы перевозчикам работать с учетом фактической стоимости услуг. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решения, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении", - заявил президент LPPA Иво Ошениекс.
По его словам, цель перевозчиков - не создать проблемы для пассажиров, а добиться того, чтобы общественный транспорт в регионах и в дальнейшем оставался стабильным, регулярным и доступным для жителей.
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LPPA призывает незамедлительно решить вопрос с индексацией долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и выделить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста расходов. В ассоциации подчеркивают, что откладывать решение больше нельзя, поскольку от него напрямую зависит стабильность общественного транспорта и мобильность жителей регионов.
В конце августа LPPA направила письмо в Министерство сообщения, а на последней встрече с министром сообщения призвала принять конкретные меры. В частности, до 1 сентября предлагалось направить на утверждение юридическое решение по внесению изменений в долгосрочные договоры на оказание услуг общественного транспорта в части индексации. VSIA Autotransporta direkcija совместно с Бюро по надзору за закупками уже разработала соответствующее правовое решение - теперь его необходимо передать на дальнейшее утверждение Кабинетом министров.
Кроме того, перевозчики требуют до 15 сентября поручить Autotransporta direkcija внести необходимые изменения в долгосрочные договоры.
Отдельно LPPA призывает предусмотреть компенсации перевозчикам из-за существенного роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке, а также найти дополнительное финансирование из государственного бюджета для покрытия расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров.
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Перевозчики отмечают, что действующие условия долгосрочных договоров и установленные цены формировались в совершенно иной экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений стоимость топлива выросла более чем на 56%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная договорами цена услуг уже давно не соответствует фактическим расходам на обеспечение общественного транспорта.
"Мы уже более года обсуждаем этот вопрос с Министерством сообщения и Автотранспортной дирекцией, предоставили расчеты и заключения экспертов и совместно искали юридически возможное решение. Однако до сих пор не принято решение, которое позволило бы привести договорные цены в соответствие с реальной экономической ситуацией. Тем временем перевозчики продолжают выполнять свои договорные обязательства, чтобы жители регионов могли добираться на работу, в школу, к врачу и в другие места", - отметил Ошениекс.
Он подчеркнул, что речь идет уже не только о финансовой стабильности компаний-перевозчиков.
"Речь идет о способности системы общественного транспорта продолжать работу в долгосрочной перспективе. Если расходы по договорам годами не соответствуют реальной экономической ситуации, возрастает риск того, что перевозчики больше не смогут обеспечивать услуги. Поэтому сейчас необходимы действия государства - а не очередное предвыборное обещание найти решение без конкретных решений", - заявил президент LPPA.