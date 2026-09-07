Собакам, напавшим на детей в Царникаве, вовремя не сделали прививку от бешенства
Собаки, напавшие на детей в Царникаве, пока клинически здоровы, но выяснилось, что в установленный ветеринаром срок им не сделали ревакцинацию от бешенства. Теперь животных изолировали и будут наблюдать.
Собаки, которые напали на детей в Царникаве, не прошли ревакцинацию против бешенства в установленный практикующим ветеринарным врачом срок. Об этом сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВД). Сейчас животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. Однако в целях безопасности ПВД обязала владельца изолировать собак и обеспечить наблюдение. Если в течение десяти дней у животных не появятся клинические признаки заболевания, им придется повторно сделать прививку против бешенства.
Кроме того, в понедельник ПВД возьмет у собак образцы крови, чтобы лабораторно определить уровень антител к бешенству. При этом служба отмечает, что с 1 января 2026 года из-за изменений в нормативных актах ПВД больше не проводит оценку опасности собак и не признает их опасными животными.
Нападение произошло в пятницу, 4 сентября, когда группа из 19 воспитанников детского сада Riekstiņš в сопровождении воспитателя и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределами территории учреждения. Во время прогулки к детям приблизились две собаки без присмотра. В результате нападения пострадали шестеро детей, двое из них были госпитализированы. Также пострадал педагог, который пытался удержать собак и защитить детей.
По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс. Хозяин собак установлен, расследование продолжается.