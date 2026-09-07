Собакам, напавшим на детей в Царникаве, вовремя не сделали прививку от бешенства

Собаки, которые напали на детей в Царникаве, не прошли ревакцинацию против бешенства в установленный практикующим ветеринарным врачом срок. Об этом сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВД). Сейчас животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. Однако в целях безопасности ПВД обязала владельца изолировать собак и обеспечить наблюдение. Если в течение десяти дней у животных не появятся клинические признаки заболевания, им придется повторно сделать прививку против бешенства.