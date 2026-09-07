Знакомое рижанам кафе снова выставили на торги - что известно об условиях аренды

Есть и дополнительные расходы. Победителю придется в течение семи рабочих дней компенсировать 363 евро расходов на услуги сертифицированного оценщика с учетом НДС. Кроме того, потребуется доплатить разницу между уже внесенным залогом и обеспечительным депозитом, который будет соответствовать двум месяцам арендной платы, предложенной победителем.