Знакомое рижанам кафе снова выставили на торги - что известно об условиях аренды
Фото: Rīgas pašvaldība
Начальная арендная плата установлена в размере 1000 евро в месяц без НДС.
В Латвии

Знакомое рижанам кафе снова выставили на торги - что известно об условиях аренды

Отдел информации

Otkrito.lv

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Рига снова пытается найти арендатора для помещений кафе Kas dārzā. Стартовая ставка установлена в размере 1000 евро в месяц, однако окончательная сумма может оказаться значительно выше.

Рижская дума повторно выставила на электронный аукцион право аренды помещений кафе Kas dārzā на улице Радио, 1. Речь идет о здании площадью 103,5 кв. м и прилегающей территории площадью 578 кв. м.

Город рассчитывает найти арендатора, который сможет использовать объект для коммерческой деятельности. При этом построить на участке что-либо новое не разрешается - земля предназначена исключительно для содержания и обслуживания существующей недвижимости.

Стартовая цена аренды выглядит достаточно серьезно - 1000 евро в месяц без НДС. Каждый следующий шаг аукциона будет увеличивать ставку на 100 евро, а для участия необходимо внести залог в размере 2000 евро.

Договор планируется заключить на шесть лет. Однако будущему арендатору придется учитывать важное ограничение: передавать помещение в субаренду или предоставлять его третьим лицам без письменного согласия Рижской думы нельзя.

Сам аукцион пройдет в электронной форме и завершится 21 сентября в 13.00. Желающим побороться за объект необходимо подать заявку до 11 сентября, 23.59.

Есть и дополнительные расходы. Победителю придется в течение семи рабочих дней компенсировать 363 евро расходов на услуги сертифицированного оценщика с учетом НДС. Кроме того, потребуется доплатить разницу между уже внесенным залогом и обеспечительным депозитом, который будет соответствовать двум месяцам арендной платы, предложенной победителем.

Перед тем как делать ставку, потенциальные арендаторы могут лично осмотреть помещение. Для этого необходимо заранее договориться о времени осмотра с представителями Департамента собственности Рижской думы.

Вопрос теперь в том, найдется ли предприниматель, готовый взять на себя аренду этого объекта на предложенных городом условиях и вернуть кафе прежнюю жизнь.

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