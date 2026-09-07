Эксперт предупреждает: откажемся от ветряков сейчас - получим дорогое электричество в будущем

По словам Галвиньша, проблема заключается в том, что речь идет не о уже построенных электростанциях, а только об одобренных проектах. При этом часть из них, вероятно, вообще никогда не будет реализована. Однако даже этого может оказаться достаточно, чтобы заблокировать новые проекты. "В результате мы не способствуем развитию лучших и реально реализуемых проектов, а создаем соревнование за то, кто первым оформит документы и "займет место"", - заявил Галвиньш.