Эксперт предупреждает: откажемся от ветряков сейчас - получим дорогое электричество в будущем
Отказ от новых ветряных электростанций может обернуться для жителей и бизнеса Латвии более дорогим электричеством. В Ассоциации ветроэнергетики предупреждают: последствия решения могут проявиться через несколько лет, когда потребление вырастет, а новых мощностей не окажется.
Латвийским жителям и предприятиям в будущем, возможно, придется платить больше за электричество, если страна ограничит строительство новых ветряных электростанций. Об этом заявил председатель правления Латвийской ассоциации ветроэнергетики Гатис Галвиньш.
Поводом для его заявления стали поддержанные Сеймом во втором чтении поправки к закону "Об оценке воздействия на окружающую среду". Они предусматривают возможность не одобрять новые проекты по производству электроэнергии, если в конкретном самоуправлении уже одобрены проекты ветряных электростанций общей мощностью не менее 150 МВт, либо если в соответствующем регионе планирования уже одобрено 500 МВт таких мощностей.
По словам Галвиньша, проблема заключается в том, что речь идет не о уже построенных электростанциях, а только об одобренных проектах. При этом часть из них, вероятно, вообще никогда не будет реализована. Однако даже этого может оказаться достаточно, чтобы заблокировать новые проекты. "В результате мы не способствуем развитию лучших и реально реализуемых проектов, а создаем соревнование за то, кто первым оформит документы и "займет место"", - заявил Галвиньш.
Последствия могут проявиться через несколько лет
Председатель ассоциации предупреждает, что возможные финансовые последствия такого решения не будут заметны сразу.
Если поправки будут окончательно приняты, через несколько лет может оказаться, что новые мощности так и не построены, тогда как потребление электроэнергии продолжает расти. В результате стране потребуется больше электричества, но производить его внутри Латвии будет нечем в необходимом объеме. "Латвийским жителям и предприятиям придется считаться с более дорогим электричеством", - заявил Галвиньш.
Он отметил, что цена зависит от множества факторов, которые невозможно заранее предсказать, включая погоду следующей зимой, стоимость газа и ситуацию на европейском энергетическом рынке. Однако, по его словам, Латвия сама готовится ограничить производство дешевой электроэнергии.
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В июле средняя цена электроэнергии в Латвии была на 63% выше, чем годом ранее. Как отмечает Галвиньш, в тот момент оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls пришел к выводу, что именно солнечные и ветряные электростанции помогли странам Балтии избежать еще более сильного ценового шока.
По мнению специалиста, логичным выводом в такой ситуации было бы наращивать производство электроэнергии. Однако вместо этого государство предлагает еще один механизм, который позволит останавливать новые энергетические проекты.
Электричество все равно понадобится
Галвиньш обращает внимание на еще одну проблему: пока Латвия обсуждает ограничения для новых мощностей, Литва продолжает их строить. Это означает, что дополнительная электроэнергия все равно понадобится латвийской экономике, только производиться она может в других странах.
"Мы будем содержать собственную инфраструктуру, но платить за электроэнергию, произведенную в других странах, и смотреть, как инвестиции, рабочие места и налоговые поступления остаются у соседей", - заявил глава ассоциации.
По его словам, рост потребления электроэнергии неизбежен, если Латвия действительно рассчитывает на экономический рост, новые инвестиции, электрификацию экономики, развитие дата-центров и промышленности, а также большую энергетическую независимость. Все эти направления потребуют дополнительных объемов электроэнергии.
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Кто заплатит за возможный рост цен
Ассоциация ветроэнергетики призывает правительство уже сейчас учитывать возможные последствия ограничения новых ветряных электростанций и заранее предусмотреть в бюджете средства на компенсации. Речь идет как о предприятиях с высоким потреблением электроэнергии, так и о домохозяйствах.
При этом Галвиньш считает, что принимать новые ограничения сейчас необязательно. Законопроект еще предстоит рассмотреть в третьем чтении, и, по его словам, объективных причин для спешки нет.
Он подчеркивает, что последствия решения для энергетики, инвестиций и цен на электричество могут ощущаться еще долго после того, как нынешний состав Сейма завершит работу.
В Ассоциации ветроэнергетики также считают, что защита жителей от чрезмерной концентрации ветряных электростанций уже может обеспечиваться другими инструментами, в частности территориальным планированием. Именно там, по мнению Галвиньша, самоуправления должны определять территории, где строительство ветряных электростанций допустимо.
В итоге специалист предупреждает: если Латвия действительно решит, что новых энергетических мощностей ей "уже достаточно", это будет политический выбор. Но тогда, по его мнению, в будущем не стоит искать виноватых в росте цен на бирже, в Брюсселе, погоде или действиях соседних стран. "Быть может, этот выбор мы сделаем сами", - подчеркнул Галвиньш.