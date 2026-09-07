"Продолжаем говорить о них и верить": Элина Фурмане не теряет надежды найти брата в Непале
Певица Элина Фурмане рассказала о своем брате Раймонде и его супруге Агнесе, которые после катастрофы в Непале пропали без вести. Она признается, что не хочет терять надежду, пока судьба пары остается неизвестной.
"Перед поездкой на гору Кайлаш мой брат Раймонд попросил близких назвать свои желания. Он вместе с Агнесе взял их с собой в горы, чтобы они исполнились", - написала певица в Instagram.
"Если бы я умела видеть будущее, мое желание было бы совсем другим - я хотела бы, чтобы Раймонд и Агнесе вернулись домой живыми и здоровыми".
Элина рассказала, что разница в возрасте между ней и братом составляет 10 лет. "Мы никогда по-настоящему не ссорились. Папа умер, когда мне было 13 лет, а Раймонду - 23. С того дня он был для меня скорее отцом, чем братом", - призналась она.
"В первый день в школе он взял меня за руку и ввел в школу. Раймонд учился в 12-м классе, а для меня это было первое 1 сентября. Я была так горда, что у меня такой брат", - говорит Элла.
По словам певицы, брат несколько раз навещал ее в Лос-Анджелесе. "С годами мы покорили и настоящие горы, и пережили взлеты и падения жизни", - написала она.
После знакомства Раймонда с Агнесе супруги стали неразлучны. "Я уверена, что они были родственными душами, и я могла бы многому научиться у них, глядя на их отношения", - отметила Элина.
В семье Раймонда и Агнесе родились двое детей - Клаудия, крестницей Элины, и ее брат Паулс. Певица также поделилась воспоминанием о Рождестве 2025 года, которое семья впервые за долгое время провела вместе в Латвии.
"Пока нет четкого ответа, я не хочу терять надежду. Пожалуйста, продолжайте говорить о них и продолжайте верить", - призвала Фурмане.
Ранее сообщалось, что после катастрофы в Непале без вести пропали 33 гражданина Латвии. В опубликованный 28 августа властями Непала список входили Раймонд Фурманис и Агнесе Фурмане, а также другие граждане Латвии.
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