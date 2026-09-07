В Мадонском крае задержан Lexus с нелегальными мигрантами
В прошлую субботу в Мадонском крае пограничники в сотрудничестве с Государственной полицией задержали перевозчика нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).
В ходе оперативных мероприятий и проверки информации пограничники и полицейские в Мадонском крае остановили автомобиль марки Lexus, которым управляла негражданка Латвии.
В салоне транспортного средства находились шесть человек, ранее незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу, без действующих проездных документов и действующих виз или видов на жительство.
В отношении перевозчика начат уголовный процесс за обеспечение возможности незаконного пребывания в Латвии значительному числу лиц.
Нелегальные мигранты доставлены обратно на границу с Беларусью.
Как сообщалось, для обеспечения безопасности на восточной границе Латвии 11 августа началась операция Vilkatis ("Оборотень"). Ее цель - существенно сократить число случаев незаконного пересечения границы в восточной части страны и не допустить их в будущем.
В этом году ГПО уже начала 138 уголовных процессов против 107 человек по делам о незаконном перемещении людей или обеспечении возможности их незаконного пребывания в Латвии.