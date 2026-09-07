СМИ: Китай мог напрямую поставлять России сырье для "Шахедов"
Китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group отправила в Россию 46 тонн химического сырья, необходимого для производства углеродного волокна, причем груз был оформлен как предназначенный для гражданского использования. Об этом сообщают газета Daily Telegraph и издание Politico.
Получателем полиакрилонитрила - полимера, используемого при производстве углеродного волокна, - в документах указана компания Alabuga-Volokno, дочернее предприятие "Росатома". Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане известна как один из центров производства беспилотников типа "Шахед". Их выпуск там ведется с 2023 года.
Согласно документам, датированным 2026 годом, китайский груз проходил таможенное оформление по коду, который используется для экспорта синтетического волокна гражданского назначения.
При этом углеродное волокно имеет вполне конкретное военное применение. По словам руководителя Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, этот материал используется для усиления крыльев и внутренних конструкций беспилотников.
Исходя из объема поставленного полиакрилонитрила, Олбрайт подсчитал, что полученного сырья достаточно как минимум для производства 1300 дронов.
Китайские комплектующие ранее неоднократно обнаруживали в российских беспилотниках, применяемых для ударов по Украине. Однако, как отмечает Politico, полученные документы впервые подтверждают прямую поставку из Китая материалов, необходимых для производства таких конструкций, непосредственно российскому предприятию.
Документы о поставках химического сырья из Китая получил Украинский центр безопасности и сотрудничества. Их подлинность, по данным Politico, подтвердили украинское правительство и специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам Китая.
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Документы также передали британскому правительству для изучения.
Таким образом, если сведения подтвердятся, речь идет уже не просто об обнаружении отдельных китайских деталей в российских дронах, а о поставке крупной партии промышленного сырья российскому предприятию, связанному с производством беспилотников. При этом официально груз прошел как гражданская продукция.