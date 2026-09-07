СМИ: Китай мог напрямую поставлять России сырье для "Шахедов"

Таким образом, если сведения подтвердятся, речь идет уже не просто об обнаружении отдельных китайских деталей в российских дронах, а о поставке крупной партии промышленного сырья российскому предприятию, связанному с производством беспилотников. При этом официально груз прошел как гражданская продукция.