От йоги до проверки зрения: что бесплатно предложат жителям Юрмалы этой осенью
Осень в Юрмале начнется не только с возвращения к привычному ритму после летнего сезона, но и с заботой о здоровье горожан. С 14 сентября по 25 октября здесь пройдет Месяц здоровья - масштабная программа, в которую вошли более 150 бесплатных мероприятий и услуг.
Организаторы явно решили не ограничиваться привычными лекциями о правильном питании и физической активности. В программе - йога, фитнес, танцы и скандинавская ходьба, но есть и более необычные предложения. Например, желающие смогут попробовать зимнее плавание и ходьбу в воде на пляже, отправиться на прогулку с йогой и медитацией в Рагакапе или посетить занятия с элементами лесной терапии.
При этом программа рассчитана не только на тех, кто уже ведет активный образ жизни. Для многих, пожалуй, гораздо практичнее окажутся бесплатные профилактические мероприятия. Можно будет проверить зрение и внутриглазное давление, измерить артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови и глюкозы, а также получить консультацию физиотерапевта.
Всего в организации Месяца здоровья участвуют более 40 специалистов, предпринимателей и энтузиастов активного образа жизни.
Отдельные мероприятия предусмотрены для детей и семей, молодежи, женщин, будущих и молодых мам, пожилых людей, а также людей с функциональными нарушениями. То есть организаторы попытались сделать программу максимально широкой - от физических тренировок до занятий, направленных на эмоциональное и духовное благополучие.
Впрочем, главный смысл таких инициатив не столько в том, чтобы за полтора месяца успеть посетить как можно больше бесплатных занятий. Гораздо интереснее другая возможность - попробовать то, на что в обычной жизни не хватает времени или желания, и найти занятие, которое захочется продолжить уже после завершения Месяца здоровья.
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