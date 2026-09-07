От йоги до проверки зрения: что бесплатно предложат жителям Юрмалы этой осенью

Впрочем, главный смысл таких инициатив не столько в том, чтобы за полтора месяца успеть посетить как можно больше бесплатных занятий. Гораздо интереснее другая возможность - попробовать то, на что в обычной жизни не хватает времени или желания, и найти занятие, которое захочется продолжить уже после завершения Месяца здоровья.