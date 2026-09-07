Вертолеты союзников совершат пролет на низкой высоте над Айзкраукле.
В Латвии
Сегодня 12:20
Жителей Айзкраукле предупреждают - вертолеты союзников будут летать на низкой высоте
В понедельник с 11:30 до 17:00 вертолеты союзников совершат пролет на низкой высоте над Айзкраукле, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).
НВС уже ранее неоднократно указывали, что полеты военных воздушных судов в воздушном пространстве Латвии проходят на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому создаваемый ими шум является кратковременным и не причиняет вреда людям и имуществу.