Жителей Айзкраукле предупреждают - вертолеты союзников будут летать на низкой высоте
Фото: Zane Bitere/LETA
Вертолеты союзников совершат пролет на низкой высоте над Айзкраукле.
В Латвии

Жителей Айзкраукле предупреждают - вертолеты союзников будут летать на низкой высоте

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В понедельник с 11:30 до 17:00 вертолеты союзников совершат пролет на низкой высоте над Айзкраукле, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

НВС уже ранее неоднократно указывали, что полеты военных воздушных судов в воздушном пространстве Латвии проходят на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому создаваемый ими шум является кратковременным и не причиняет вреда людям и имуществу.

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