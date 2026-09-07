Крупнейший латвийский банк объявил приятные новости тем, кто держит у него свои пенсионные накопления

Во второй половине лета на финансовые рынки вернулась повышенная волатильность. Особенно сильно она затронула акции американских технологических компаний и производителей полупроводников, стоимость которых после предыдущего стремительного роста достигла новых высот. В планах жизненного цикла Swedbank со 100-процентной долей акций – "2000+", "1990+" и "1980+" – влияние падения американского рынка удалось смягчить благодаря диверсификации инвестиций. Планы инвестируют не только в США, но и в европейские и другие мировые фондовые рынки, причем европейские акции в этот период демонстрировали более стабильные результаты.