Крупнейший латвийский банк объявил приятные новости тем, кто держит у него свои пенсионные накопления
Планы второго пенсионного уровня Swedbank по состоянию на 31 июля показали лучшую доходность в отрасли. Об этом сообщает банк. Доходность планов жизненного цикла 1990+ и 1980+ была самой высокой как за год, так и с начала года. Она превысила 20%.
"Даже после волатильного августа пенсионные планы Swedbank сохранили лидирующие позиции – у плана "1990+" в конце августа была вторая по величине годовая доходность в отрасли", - утверждает банк.
Эти результаты последовали за существенными изменениями инвестиционной стратегии пенсионных планов Swedbank, которые были введены в прошлом году. Они предусматривают более широкий выбор финансовых инструментов, включая инвестиции в отдельные акции компаний по всему миру, при сохранении структуры инвестиций, соответствующей возрасту участников и профилю риска каждого пенсионного плана.
Во второй половине лета на финансовые рынки вернулась повышенная волатильность. Особенно сильно она затронула акции американских технологических компаний и производителей полупроводников, стоимость которых после предыдущего стремительного роста достигла новых высот. В планах жизненного цикла Swedbank со 100-процентной долей акций – "2000+", "1990+" и "1980+" – влияние падения американского рынка удалось смягчить благодаря диверсификации инвестиций. Планы инвестируют не только в США, но и в европейские и другие мировые фондовые рынки, причем европейские акции в этот период демонстрировали более стабильные результаты.
"После публикации сильных квартальных результатов американских компаний технологический сектор отыграл часть предыдущих потерь. Это отразилось и на результатах пенсионных планов: в августе стоимость нескольких планов жизненного цикла Swedbank достигла исторического максимума с момента их создания", - информирует банк.
Меньшие колебания летом наблюдались у пенсионных планов с более высокой долей облигаций. В плане жизненного цикла "1970+" около 17% средств инвестировано в облигации, а в планах "Stabilitāte 60+" и "Sabalansētais 55–59" доля облигаций еще выше, поэтому резкие движения фондового рынка в меньшей степени повлияли на стоимость этих планов.
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