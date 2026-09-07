Рижанин о популярном магазине в Латвии: "Систематически попадаю впросак". Что оветили в продуктовой сети?

"Я не бедный, но и не богатый - слежу за своими расходами, в том числе при посещении продуктовых магазинов. Обычно стараюсь выбирать товары по акциям. В повседневной жизни ем много свежих фруктов и овощей, поскольку они полезны для здоровья. А то, что в расположенных поблизости магазинах продается дешевле, также выбираю. На этот раз я зашел в магазин Rimi в Пардугаве. Конкретно этот магазин не слишком большой, но это не имеет принципиального значения. Увидел персики. Думаю: ну сейчас будет вкуснятина. На следующее утро разрезаю - смотрю, серые. Даже те, которые по цвету еще выглядели более-менее, оказались отвратительными на вкус, - поделился своим разочарованием Эдмунд. - Купил пять-шесть персиков, и все без исключения оказались старыми".