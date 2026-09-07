Рижанин о популярном магазине в Латвии: "Систематически попадаю впросак". Что оветили в продуктовой сети?
Житель Риги Эдмунд пожаловался на качество фруктов в популярном магазине, заявив, что купленные им персики оказались старыми и несъедобными. Покупатель возмутился: "Вам не стыдно?" - в свою очередь, в Rimi ответили, что ежедневно следят за качеством товаров и рассказали, что делать покупателям, если они приобрели испорченный продукт.
"Я не бедный, но и не богатый - слежу за своими расходами, в том числе при посещении продуктовых магазинов. Обычно стараюсь выбирать товары по акциям. В повседневной жизни ем много свежих фруктов и овощей, поскольку они полезны для здоровья. А то, что в расположенных поблизости магазинах продается дешевле, также выбираю. На этот раз я зашел в магазин Rimi в Пардугаве. Конкретно этот магазин не слишком большой, но это не имеет принципиального значения. Увидел персики. Думаю: ну сейчас будет вкуснятина. На следующее утро разрезаю - смотрю, серые. Даже те, которые по цвету еще выглядели более-менее, оказались отвратительными на вкус, - поделился своим разочарованием Эдмунд. - Купил пять-шесть персиков, и все без исключения оказались старыми".
"Послушайте, Rimi, вам вообще не стыдно? Куда смотрят какие-нибудь контролирующие органы? Сколько можно брать деньги за старые фрукты или овощи, над которыми уже мухи летают. Конечно, никто силой не заставляет брать и покупать эти старые продукты, но все равно в итоге попадаешь впросак. Вроде бы мелочь, в стране и мире есть проблемы и посерьезнее, но все равно неприятно... Сколько можно!" - возмущается Эдмунд.
"Что касается фруктов и овощей в латвийских продуктовых магазинах, в последние годы сложилось впечатление, что у них есть два "состояния" - зеленые/неспелые, съедобными становятся через неделю, или переспелые/старые - если повезет, то успеешь съесть в тот же день, а на следующий приходится выбрасывать", - замечает IT-специалист Петерис.
Руководитель нескольких магазинов Top! в Лиепае рассказала порталу Jauns.lv, что в магазинах под ее руководством фрукты каждое утро "перебирают". "И каждое воскресенье моют стеллаж. Иногда попадается какой-нибудь подгнивший фрукт, потому что люди давят на них и втыкают ногти".
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В свою очередь, руководитель внешних коммуникаций Rimi Latvia Эверита Бычкова поясняет: "Rimi важно, чтобы продукты, предлагаемые покупателям, были безопасными, качественными, не имели признаков подделки и производились с ответственным отношением к людям и окружающей среде. Для этого Rimi старается обеспечить соответствие процессов производства, закупки, поставки и хранения продукции требованиям надлежащей производственной практики, законодательства Латвии и Европейского союза - от первичного производителя до магазинной полки.
Rimi ежедневно тщательно следит за качеством товаров. Если покупатель все же столкнулся с ситуацией, когда качество только что приобретенного товара не соответствует его виду и применимым требованиям, продукт испорчен, имеет какой-либо дефект или не соответствует информации, указанной на маркировке, покупатель может обменять его или вернуть потраченные деньги.
В таких случаях рекомендуем обратиться к сотрудникам магазина или на информационную кассу Rimi в конкретном магазине - обычно ситуацию можно решить сразу, обменяв товар или предложив другое решение. Если это невозможно, рекомендуем связаться с клиентской службой Rimi по бесплатному телефону +371 8 000 0180 или написать на info.lv@rimibaltic.com. Также можно сообщить нам о ситуации в социальных сетях, приложив как можно более подробную информацию, чтобы мы могли тщательно изучить конкретный случай и предотвратить повторение подобных ситуаций".