"Вам посылка от Социальной службы": рижан предупреждают о новой схеме мошенников

В самой службе подчеркивают: учреждение не использует курьерские услуги для доставки отправлений и никогда не просит по телефону назвать персональный код, адрес или другие чувствительные персональные данные для подтверждения получения посылки. Официальные письма и документы Социальная служба отправляет через Latvijas Pasts. При необходимости сотрудники связываются с клиентами с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.