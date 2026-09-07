"Вам посылка от Социальной службы": рижан предупреждают о новой схеме мошенников
Мошенники нашли новый способ выманивать персональные данные рижан: они представляются сотрудниками Социальной службы и рассказывают о несуществующей посылке, за отказ от которой якобы придется заплатить штраф.
Рижская социальная служба предупреждает жителей о подозрительных звонках и электронных письмах, которые могут быть частью мошеннических схем. Злоумышленники представляются сотрудниками учреждения и пытаются получить персональные данные граждан.
Один из жителей рассказал, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником Рижской социальной службы. По словам звонившего, служба якобы отправила ему посылку с курьером.
Чтобы "подтвердить получение", мужчину попросили назвать персональный код и адрес проживания. При этом ему заявили, что в случае отказа посылка будет храниться, а позднее получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение.
Ситуация показалась особенно подозрительной, поскольку мужчина вообще не является клиентом Рижской социальной службы.
В самой службе подчеркивают: учреждение не использует курьерские услуги для доставки отправлений и никогда не просит по телефону назвать персональный код, адрес или другие чувствительные персональные данные для подтверждения получения посылки. Официальные письма и документы Социальная служба отправляет через Latvijas Pasts. При необходимости сотрудники связываются с клиентами с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.
Жителей Риги призывают быть особенно осторожными при получении подозрительных звонков, SMS и электронных писем. Если есть подозрение на мошенничество, об этом следует сообщить в Государственную полицию по номеру 110.
Если человек сомневается в полученной информации, ему рекомендуют немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с Социальной службой по официальным каналам: электронной почте soc@riga.lv, единому информационному телефону Риги 1201 или информационному телефону Департамента благосостояния 67 105 048.
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Социальная служба также напоминает: нельзя сообщать незнакомцам персональный код, банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию. Не стоит подтверждать личность только на основании телефонного звонка или электронного письма - информацию всегда следует проверять напрямую через официальные контакты учреждения.