Эксперт: искусственный интеллект помог существенно нарастить пенсионные накопления жителей Латвии

Особенно успешными последние годы были для пенсионных планов, которые значительную часть средств инвестируют в фондовые рынки. В конце августа пять пенсионных планов за последние три года показали среднюю доходность свыше 16% в год, а за пятилетний период доходность некоторых планов достигла 10–11% в год.