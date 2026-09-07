Эксперт: искусственный интеллект помог существенно нарастить пенсионные накопления жителей Латвии
Объем накоплений второго пенсионного уровня в Латвии превысил 11 млрд евро, достигнув самого высокого уровня за всю историю системы. Об этом сообщает в своем комментарии председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис.
Высокая доходность
Рост накоплений второго пенсионного уровня обеспечивают не только регулярные социальные взносы, но и результаты инвестирования. В общей сложности к концу июля этого года жители внесли в систему 7,6 млрд евро, тогда как общая стоимость накоплений превысила 11 млрд евро.
Это означает, что на финансовых рынках для жителей Латвии было заработано около 3,5 млрд евро, что существенно увеличивает их будущий пенсионный капитал.
Особенно успешными последние годы были для пенсионных планов, которые значительную часть средств инвестируют в фондовые рынки. В конце августа пять пенсионных планов за последние три года показали среднюю доходность свыше 16% в год, а за пятилетний период доходность некоторых планов достигла 10–11% в год.
Как отмечает К. Пургайлис, долгосрочные перспективы пенсионных планов, ориентированных на облигации, также остаются положительными.
Искусственный интеллект – двигатель роста
Рост финансовых рынков в последние годы в значительной степени был обусловлен стремительным развитием технологического сектора, особенно компаний, деятельность которых связана с решениями в области искусственного интеллекта. Это способствовало повышению доходности активных планов второго пенсионного уровня, поскольку часть их инвестиций приходится на акции высокотехнологичных компаний.
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Эксперт поясняет, что рост прибыли технологических компаний и оптимизм инвесторов относительно потенциала искусственного интеллекта помогли фондовым рынкам достичь новых рекордных уровней. От этого выиграли и участники пенсионной системы.
Однако стремительный рост одновременно означает и более высокую волатильность. Оценка быстрорастущих компаний значительно повысилась, поэтому на рынке периодически происходят коррекции, которые в краткосрочной перспективе отражаются и на результатах пенсионных планов.