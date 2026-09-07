Считали погибшей и начали похороны: в Непале женщину нашли живой спустя 11 дней под завалами
В Непале произошло невероятное спасение после разрушительного наводнения. Спасателям удалось обнаружить живой женщину, которая провела около 11 дней под завалами собственного дома. К этому времени ее родственники уже считали ее погибшей и начали проводить траурные обряды.
Женщина по имени Чандика Кумари Шрестха находилась у себя дома, когда 26 августа мощный поток воды после наводнения в бассейне реки Бхотекоши разрушил населенные пункты и унес его. Здание оказалось буквально погребено под огромным количеством грязи и обломков.
Поиски женщины продолжались несколько дней, однако никаких признаков жизни обнаружить не удавалось. Через восемь дней семья потеряла надежду и начала традиционные похоронные обряды. Вместо тела родственники изготовили ритуальное чучело из травы куша.
Однако на 11-й день произошло неожиданное. Спасатели, работавшие возле разрушенного здания, услышали слабый голос из-под завалов. Они остановили тяжелую технику и начали разбирать грязь и обломки вручную, чтобы не причинить женщине вред. В итоге ее обнаружили на верхнем этаже дома - она была частично зажата в грязи и находилась в полубессознательном состоянии, сообщает Reuters и публикует видео спасения женщины.
По данным спасателей, большая часть здания была погребена под грязью, однако на верхнем этаже сохранилось небольшое пространство с воздухом. Именно оно, предположительно, позволило женщине выжить в течение столь длительного времени.
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После освобождения женщине оказали первую помощь, а затем на вертолете доставили в медицинское учреждение. Позже ее перевезли в больницу в Катманду. Врачи попросили родственников пока не встречаться с пациенткой и оставить ее под наблюдением.
Новость о спасении стала настоящим потрясением для семьи. Родственники уже практически смирились с ее гибелью, а затем неожиданно узнали, что женщина жива. Один из родственников рассказал, что внук Чандикы, увидев ее фотографию после спасения, потребовал увидеть бабушку и не мог перестать плакать.
Спасение Чандикы стало редким лучом надежды на фоне масштабной трагедии. Наводнение в Непале привело к гибели более 1300 человек, тысячи людей числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются.
При этом в те же дни спасателям удалось обнаружить и других выживших, в том числе китайского рабочего, который провел 11 дней в тоннеле гидроэнергетического проекта. Эти случаи дают надежду на то, что под завалами еще могут находиться люди, ожидающие помощи.