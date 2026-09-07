Считали погибшей и начали похороны: в Непале женщину нашли живой спустя 11 дней под завалами

При этом в те же дни спасателям удалось обнаружить и других выживших, в том числе китайского рабочего, который провел 11 дней в тоннеле гидроэнергетического проекта. Эти случаи дают надежду на то, что под завалами еще могут находиться люди, ожидающие помощи.