Как выяснилось, рижанам понравился новый способ передвижения в общественном транспорте столицы

Жители, проживающие за пределами Риги, оценили возможность удобнее и дешевле добираться до различных мест в столице. Это подтверждают данные, согласно которым наиболее существенный рост обеспечил спрос за пределами зоны A. За пять дней было продано 2,6 тысячи единых рижских билетов, владельцы которых начинали или завершали поездку в зонах B, C, D или E. Одновременно рост наблюдается и в зоне A, где в августе было продано более 4 тысяч билетов вместо прежних 3 тысяч. После расширения единый билет доступен на всей Тукумской и Скултской линиях, а также на маршрутах Рига–Елгава, Рига–Айзкраукле и Рига–Сигулда.