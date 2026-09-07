Как выяснилось, рижанам понравился новый способ передвижения в общественном транспорте столицы
С тех пор как единый рижский билет стал доступен во всех тарифных зонах железнодорожных маршрутов Vivi, интерес пассажиров к этой возможности значительно вырос. Как сообщает компания, уже в первый день спрос почти удвоился, а в последующие дни вырос более чем в три раза.
Билеты раскупают как горячие пирожки
Ежедневно продается около 700 билетов, которые позволяют совершить одну поездку на поезде в зоне A, B, C, D или E, а затем продолжить путь по 90-минутному билету на всех автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme, экономя один евро на каждой поездке.
Расширение количества зон существенно повлияло на общие результаты августа, хотя для более широкого круга жителей Латвии билеты были доступны всего пять дней. Если обычно ежемесячно продается в среднем 3000 билетов, то в августе их количество удвоилось, превысив 6,6 тысячи. Всего в этом году продано более 31 тысячи билетов.
Жители, проживающие за пределами Риги, оценили возможность удобнее и дешевле добираться до различных мест в столице. Это подтверждают данные, согласно которым наиболее существенный рост обеспечил спрос за пределами зоны A. За пять дней было продано 2,6 тысячи единых рижских билетов, владельцы которых начинали или завершали поездку в зонах B, C, D или E. Одновременно рост наблюдается и в зоне A, где в августе было продано более 4 тысяч билетов вместо прежних 3 тысяч. После расширения единый билет доступен на всей Тукумской и Скултской линиях, а также на маршрутах Рига–Елгава, Рига–Айзкраукле и Рига–Сигулда.
В августе более трети единых рижских билетов, а именно 34%, были приобретены на маршруте Рига–Тукумс. На маршруте Рига–Скулте было продано 24% всех билетов, Рига–Елгава – 20%, Рига–Айзкраукле – 19%, а на маршрут Рига–Сигулда пришлось лишь около 3%.
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Билет доступен только в цифровом формате – в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте Vivi. По вопросам расписания движения поездов, приобретения билетов и другим вопросам, связанным с поездками, пассажиров призывают обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
О едином рижском билете
Единый рижский билет был введен в качестве пилотного проекта в июле 2025 года. Он позволял со скидкой приобрести один дневной билет на поезд для поездки по железнодорожному маршруту в зоне A, включая стыковочные рейсы в этой зоне, а также один 90-минутный билет Rīgas satiksme.
С 26 августа 2026 года единый рижский билет доступен во всех тарифных зонах железнодорожных маршрутов Vivi. Пилотный проект продлен до конца этого года, чтобы продолжить оценивать спрос пассажиров, работу системы и пользовательский опыт, а также определить необходимые улучшения перед принятием решения о постоянном введении этой услуги.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге появился новый способ оплаты поездок в общественном транспорте. Как он работает?