Метеорологи предупреждают об усилении в Латвии дождливой погоды
На этой неделе в Латвии временами будет идти дождь, однако прогнозы о количестве осадков различаются, свидетельствует метеорологическая информация.
Во вторник и среду ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. При слабом до умеренного южном, юго-западном ветре температура воздуха во вторник поднимется до +18...+22 градусов, в среду столбики термометров местами могут достичь +26 градусов.
Во второй половине недели также вероятен дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха немного понизится: ночью она опустится до +8...+13 градусов, местами на побережье будет не холоднее +16 градусов, а максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой и на следующей неделе количество осадков в Латвии превысит норму, в свою очередь, температура воздуха в ближайшие недели прогнозируется в пределах нормы или немного выше нее.