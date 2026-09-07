Нельзя достроить, но нужно платить: рижский "мост в никуда" уже требует более полумиллиона евро

Речь идет о 140-метровом пролете путепровода над улицей Ластадияс и набережной Генерала Радзиня с опорой в Даугаве. Конструкция является частью ранее запланированного проекта моста через реку. Сейчас строительство моста фактически остановлено. Следующим этапом должно стать сооружение опор и пролета со стороны Закюсалы, однако эти работы будут выполнены только после привлечения необходимого финансирования и с учетом приоритетов проекта Rail Baltica.