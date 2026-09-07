Нельзя достроить, но нужно платить: рижский "мост в никуда" уже требует более полумиллиона евро
Недостроенный мост Rail Baltica через Даугаву придется не просто ждать - его нужно за сотни тысяч евро сохранять в пригодном состоянии. Только на проект консервации конструкции Латвии потребуется 81 414 евро, а общие расходы могут превысить 580 000 евро.
Латвии придется потратить сотни тысяч евро на сохранение конструкции недостроенного моста Rail Baltica через Даугаву. Сначала потребуется 81 414 евро только на разработку проекта консервации, а общая стоимость консервационных и минимальных эксплуатационных работ оценивается примерно в 582 069 евро без НДС.
Речь идет о 140-метровом пролете путепровода над улицей Ластадияс и набережной Генерала Радзиня с опорой в Даугаве. Конструкция является частью ранее запланированного проекта моста через реку. Сейчас строительство моста фактически остановлено. Следующим этапом должно стать сооружение опор и пролета со стороны Закюсалы, однако эти работы будут выполнены только после привлечения необходимого финансирования и с учетом приоритетов проекта Rail Baltica.
Пока продолжения строительства нет, уже построенную часть конструкции необходимо сохранить. По информации Eiropas dzelzceļa līnijas, для этого до 2035 года в долгосрочном сценарии потребуется около 551 000 евро без НДС. Еще 31 069 евро без НДС составят минимальные расходы на содержание объекта до начала консервационных работ или возобновления строительства.
Таким образом, общая сумма выявленных потребностей на консервацию и содержание участка составляет около 582 069 евро без НДС. Первый счет при этом будет гораздо меньше, но показателен: 81 414 евро необходимо найти уже сейчас для разработки проекта консервации.
В Министерстве сообщения подчеркивают, что речь пока не идет о выделении денег непосредственно на проведение всех консервационных строительных работ. Разработка проекта рассматривается как неотложная подготовительная мера.
Она позволит уточнить объем необходимых работ, технические решения, их стоимость и требования к будущему закупочному процессу. После этого правительство сможет отдельно рассмотреть вопрос о финансировании самой консервации.
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В министерстве считают, что откладывать подготовку проекта нельзя, поскольку дальнейшее ухудшение технического состояния конструкции потенциально может привести к еще большим расходам государственного бюджета.
При этом сама перспектива строительства моста остается неопределенной. В первую очередь Rail Baltica в Латвии сейчас включено строительство основного трансграничного сообщения от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение работ в аэропорту Риги и южной части Рижского центрального вокзала. Так называемая "Рижская петля" в первую очередь проекта не включена.
Получается парадоксальная ситуация: на строительство недостающей части моста денег пока не хватает, однако уже возведенную конструкцию нельзя просто оставить без внимания. Ее придется сохранять и обслуживать, причем речь идет о расходах в сотни тысяч евро.
Общая стоимость Rail Baltica согласно анализу затрат и выгод может составить в странах Балтии 23,8 млрд евро. Для сравнения, в анализе 2017 года весь проект оценивался всего в 5,8 млрд евро. Проект предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской ширины от Таллина до литовско-польской границы. В странах Балтии планируется проложить около 870 километров путей шириной 1435 миллиметров, по которым поезда смогут двигаться со скоростью до 240 километров в час.