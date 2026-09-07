Рихард Пикс (1941-2026).
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Ушел из жизни бывший министр культуры и иностранных дел Рихард Пикс
7 сентября 2026 года ушел из жизни кинооператор, кинорежиссер, политик и дипломат Рихард Пикс, сообщает его супруга Сармите Пика.
"Сегодня завершил свой земной путь человек с невероятно богатой биографией и широким спектром деятельности - кинооператор, кинорежиссер, первый избранный коллективом киностудии директор, министр культуры, министр иностранных дел, депутат Сейма и Европарламента, а в семье - муж, отец и дедушка", - сообщила Сармите Пика.
Она попрощалась с супругом словами: "Пусть земля тебе будет пухом, мой любимый!"
Рихард Пикс родился 31 декабря 1941 года. Он умер 7 сентября 2026 года.
О времени прощания Сармите Пика сообщит позднее.