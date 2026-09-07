Ушел из жизни бывший министр культуры и иностранных дел Рихард Пикс

"Сегодня завершил свой земной путь человек с невероятно богатой биографией и широким спектром деятельности - кинооператор, кинорежиссер, первый избранный коллективом киностудии директор, министр культуры, министр иностранных дел, депутат Сейма и Европарламента, а в семье - муж, отец и дедушка", - сообщила Сармите Пика.