За год с момента создания "Черной искры" ее участники совместно с Генеральным штабом Украины и Силами специальных операций приняли участие в пяти совместных операциях. Четыре из этих операций были направлены против нефтегазовой инфраструктуры. В частности, движение участвовало в организации атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и завод КИНЕФ в Ленинградской области. Также считается, что группировка была причастна к ударам Украины в декабре 2025 года по двум российским кораблям в Каспийском море.