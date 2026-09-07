В России снова появились партизаны - и они помогают Украине
Украинские спецподразделения впервые официально подтвердили сотрудничество с российским партизанским движением "Черная искра". За год участники движения вместе с украинскими силовиками провели пять совместных операций на территории России.
"Черная искра", истоки которой относятся к сентябрю 2025 года, является движением сопротивления, проводящим диверсионные операции на территории России. Поскольку представителей движения в России считают государственными изменниками, большинство его участников скрывают свою личность.
За год с момента создания "Черной искры" ее участники совместно с Генеральным штабом Украины и Силами специальных операций приняли участие в пяти совместных операциях. Четыре из этих операций были направлены против нефтегазовой инфраструктуры. В частности, движение участвовало в организации атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и завод КИНЕФ в Ленинградской области. Также считается, что группировка была причастна к ударам Украины в декабре 2025 года по двум российским кораблям в Каспийском море.
Однако в конце июня 2026 года группировка также взяла на себя ответственность за кибератаку на завод в Алабуге, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину стал главным в стране центром сборки ударных дронов "Шахед". В результате атаки движению удалось получить персональные данные около 20 тысяч сотрудников.
Единственным публично известным представителем движения является Игорь Волобуев, который с 2000 по 2016 год был директором пресс-службы российской энергетической компании "Газпром", а с 2015 по 2022 год - вице-президентом российского коммерческого банка "Газпромбанк". После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул Россию и отправился в Украину, где присоединился к Вооруженным силам Украины. Свое решение он объяснил желанием увидеть Россию "свободной и демократической страной".
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Изначально Волобуев присоединился к Силам территориальной обороны Украины, а позднее - к легиону "Свобода России", который в 2024 году участвовал в атаках на Белгородскую и Курскую области России. В 2023 году российские власти объявили его "иностранным агентом", а в августе 2024 года Лефортовский суд Москвы заочно приговорил Волобуева за государственную измену.