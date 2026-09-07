Тысяча детей надеется обрести настоящую семью: в Латвии ищут приемных родителей
Почти 1000 детей в Латвии сегодня ждут семьи, которая сможет подарить им безопасность, заботу и ощущение дома. На фоне сокращения числа приемных семей SOS-организация запускает кампанию, чтобы изменить ситуацию.
В Латвии почти 1000 детей ждут возможности попасть в семью, тогда как число приемных семей ежегодно сокращается. Чтобы привлечь внимание к проблеме, SOS Bērnu ciematu asociācija запускает кампанию "В очереди на семью" ("Rindā uz ģimeni"), призывая жителей становиться опекунами, усыновителями и приемными родителями.
Сейчас в Латвии более 5100 детей находятся вне биологической семьи. Из них почти 1000 детей по-прежнему находятся в центрах ухода и кризисных центрах. Символом кампании станет ряд пустых стульев. Первый такой объект появился в Бауске. Организаторы предлагают взглянуть на привычное понятие очереди иначе: взрослые могут ждать приема у врача, места в детском саду или какой-либо услуги, но для ребенка ожидание семьи может означать потерянные месяцы и годы детства.
"В Латвии по-прежнему есть дети, которые ждут не какой-либо услуги, а людей, которые станут им семьей", - отмечает председатель правления SOS Bērnu ciematu asociācija Илзе Палея.
По ее словам, ситуация становится особенно тревожной из-за того, что количество приемных семей уменьшается, а число детей, нуждающихся во внесемейном уходе, растет. Поэтому организация хочет привлечь людей, которые раньше даже не рассматривали возможность стать опекунами, усыновителями или приемными родителями.
"За каждой цифрой стоит конкретный ребенок со своей историей и потребностями и очень простым желанием - чувствовать себя своим и быть кому-то важным", - говорит Палейя.
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Сегодня в Латвии насчитывается всего 654 приемные семьи, имеющие соответствующий статус. В них уже находятся более 1300 детей. При этом почти тысяча детей все еще ожидает возможности попасть в семью.
Особенно остро проблема проявляется в ситуациях, когда ребенка необходимо срочно забрать из небезопасной семейной среды. Представитель Баусского краевого самоуправления Линда Абу Мери отмечает, что такие случаи становятся тяжелым испытанием как для ребенка, так и для специалистов.
"Никто из нас не может по-настоящему представить, что в этот момент переживает сам ребенок, привычный мир которого рухнул", - сказала она.
По ее словам, именно приемные семьи в таких ситуациях могут дать ребенку самое необходимое - безопасность, объятия, заботу и возможность продолжать расти в семейной среде. Однако таких семей в Латвии сейчас меньше, чем детей, которым они нужны.
В рамках кампании "В очереди на семью" символический ряд пустых стульев до ноября будет появляться в разных регионах Латвии. Организаторы хотят не только привлечь внимание к проблеме, но и рассказать жителям о возможностях стать приемными родителями, опекунами или усыновителями, а также о способах поддержать семьи и организации, которые помогают детям.
Подробная информация о том, как стать приемной семьей, и возможность пройти предварительный тест доступны на сайте кампании.