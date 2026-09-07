Тысяча детей надеется обрести настоящую семью: в Латвии ищут приемных родителей

Сейчас в Латвии более 5100 детей находятся вне биологической семьи. Из них почти 1000 детей по-прежнему находятся в центрах ухода и кризисных центрах. Символом кампании станет ряд пустых стульев. Первый такой объект появился в Бауске. Организаторы предлагают взглянуть на привычное понятие очереди иначе: взрослые могут ждать приема у врача, места в детском саду или какой-либо услуги, но для ребенка ожидание семьи может означать потерянные месяцы и годы детства.