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Пропавшие в Непале латвийцы были застрахованы - что покроют их полисы
Страховка может покрыть медицинскую помощь и репатриацию пропавших в Непале латвийских туристов, однако выплаты в случае смерти возможны только после официального признания человека умершим. Что известно о страховании 39 путешественников?
У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАС). Из группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро - гражданами других стран.
Еще шесть путешественников, по информации ЛАС, приобрели полисы страхования путешествия у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами.
Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов.
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В настоящее время ЛАС призывает близких путешественников следить за актуальной информацией и поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел (МИД) Латвии.
Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации.
В ЛАС пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай - наводнение в Непале - наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев.
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В случае, если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину.
В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти.
Если в Непале будут найдены останки застрахованных лиц, страховщики примут участие в организации репатриации. При этом следует учитывать, что это чрезвычайная ситуация, в которой задействованы местные власти Непала, спасательные службы и МИД. Поэтому конкретное решение, порядок организации репатриации и распределение ответственности между вовлеченными сторонами будут зависеть от решений, принятых ответственными учреждениями, и обстоятельств на месте происшествия.