Пропавшие в Непале латвийцы были застрахованы - что покроют их полисы

В ЛАС пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай - наводнение в Непале - наступил в период действия полиса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев.