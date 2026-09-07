Закрытие Вантового моста будет стоить очень дорого - министр назвал гигантскую сумму
Полное закрытие Вантового моста на время ремонта обошлось бы экономике Латвии примерно в 700 000 евро ежедневно, заявил в подкасте агентства LETA "Политики! Что это вообще было?" министр экономики Виктор Валайнис.
Он считает, что на время ремонта моста через Даугаву необходимо построить временный мост, чтобы обеспечить движение транспорта. Валайнис ознакомился с возможными затратами и планирует обсудить этот вопрос с мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом.
Конкретную сумму на возведение временного моста министр не назвал, но отметил, что государство должно прийти на помощь Рижской думе.
Он предложил приобрести временную конструкцию для государственных материальных резервов. После ремонта Вантового моста ее можно было бы использовать во время строительных работ на других мостах, а также для нужд обороны.
"Это разборные мосты. Их можно использовать во время ремонта других мостов в Латвии, а в случае необходимости - в качестве материальных резервов для нужд обороны", - пояснил министр.
В качестве примера Валайнис назвал использование временных мостов в Салацгриве и Даугавпилсе. По его мнению, вопрос не только в цене конструкции, но и в готовности государства и самоуправления своевременно искать решения для обеспечения непрерывности движения.