Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В понедельник воздух прогреется до +21 градуса
В понедельник днем температура воздуха в Латвии достигнет +17...+21 градуса, прогнозируют синоптики.
Ожидается незначительная и переменная облачность, которая в течение дня, начиная с запада страны, постепенно увеличится. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер - западный от слабого до умеренного.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь. При западном, юго-западном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +20...+21 градуса.