В понедельник воздух прогреется до +21 градуса
Фото: Ivars Soikāns/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В понедельник воздух прогреется до +21 градуса

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В понедельник днем температура воздуха в Латвии достигнет +17...+21 градуса, прогнозируют синоптики.

Ожидается незначительная и переменная облачность, которая в течение дня, начиная с запада страны, постепенно увеличится. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер - западный от слабого до умеренного.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь. При западном, юго-западном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +20...+21 градуса.

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