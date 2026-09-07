В Эстонии число дешевых посылок в августе рухнуло на 96,5% - ждет ли это и Латвию
В Эстонии после введения с 1 июля таможенной пошлины на небольшие отправления стоимостью до 150 евро резко сократилось количество посылок из третьих стран. В августе число таможенных деклараций оказалось на 96,5% ниже среднемесячного показателя первой половины года.
Об изменениях в торговле небольшими отправлениями порталу Rus.ERR рассказала руководитель службы таможенных услуг Налогово-таможенного департамента Эстонии Каари Лайневоол.
Уже в июле количество деклараций на небольшие отправления снизилось на 71% по сравнению со среднемесячным показателем за январь-июнь 2026 года. В августе падение стало еще более резким - 96,5%.
Сравнение с прошлым годом также показывает масштаб изменений. В июле 2025 года в Эстонии было оформлено 299 500 деклараций на небольшие отправления, тогда как в июле 2026 года - 127 667, то есть на 57,4% меньше. В августе прошлого года было 155 140 деклараций, а в августе этого года - всего 10 800. Таким образом, за год показатель рухнул на 93%.
Особенно заметно изменилась ситуация с товарами из Китая. Ранее на китайские товары приходилось до 97% всех небольших отправлений из третьих стран. В июле их доля снизилась до 82%, а в августе - всего до 21%.
При этом средняя стоимость посылки практически не изменилась и по-прежнему составляет около 8 евро. Незначительно сократилось лишь среднее количество товаров внутри одного отправления: с четырех до трех.
Введение пошлины также заметно отразилось на доходах государства. В июле таможенных пошлин на небольшие отправления было собрано 1,482 млн евро, тогда как в августе - только 33 860 евро. Резкое падение объясняется прежде всего обвалом самого количества оформляемых отправлений.
При этом в департаменте подчеркивают, что снижение числа заказов само по себе не является целью введенной пошлины. Задача властей, по словам Лайневоол, заключается в том, чтобы стимулировать потребителей более осознанно совершать покупки.
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Эстонский опыт особенно интересен для Латвии, где жители также активно заказывали недорогие товары на китайских онлайн-платформах. Резкое сокращение потока посылок в соседней стране показывает, насколько чувствительным может оказаться рынок дешевых покупок к дополнительным платежам.
Впрочем, автоматически переносить эстонские показатели на Латвию пока нельзя. На объемы посылок могут влиять размер рынка, популярность отдельных платформ, логистика и возможность доставки товаров через другие страны ЕС.