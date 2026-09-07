В Эстонии число дешевых посылок в августе рухнуло на 96,5% - ждет ли это и Латвию

Сравнение с прошлым годом также показывает масштаб изменений. В июле 2025 года в Эстонии было оформлено 299 500 деклараций на небольшие отправления, тогда как в июле 2026 года - 127 667, то есть на 57,4% меньше. В августе прошлого года было 155 140 деклараций, а в августе этого года - всего 10 800. Таким образом, за год показатель рухнул на 93%.