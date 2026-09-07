"Довели людей до полного отчаяния": пособие по уходу за человеком с тяжелой инвалидностью не меняли 17 лет

За прошедшие годы значительно выросли расходы на продукты питания, лекарства, средства гигиены и ухода, коммунальные услуги. Пособие не покрывает эти расходы, включая памперсы, которые компенсируются на 50% и только по два в день, хотя медицинские правила требуют наличия трех. Следует отметить, что это недешевая покупка, сказала представитель организации по защите инвалидов Sustento Ивета Неймане на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Она обратила внимание, что услуга ухода на дому, оплачиваемая самоуправлением, стоит 600 евро. Если человека помещают в медицинское учреждение, эта сумма составляет от 1500 до 1600 евро в месяц. Кроме того, в эти места выстраиваются очереди - как минимум на шесть месяцев, а людям с инвалидностью I группы и психоневрологическими расстройствами приходится ждать до года и даже больше.