100 дней правительства Кулбергса: есть ощущение грядущих перемен, но результатов пока ждут

"За сто дней многого не скажешь, но, да, мне с ним лучше, чем с предыдущим премьером", - сказала Лива. Другой житель, Марек, назвал подход Кулбергса непривычным для латвийской политики. "В любом случае это что-то новое, такого в Латвии до сих пор не было. Такой решимости раньше не приходилось видеть. К чему это приведет, мы пока не знаем, конечно, но, на мой взгляд, начало очень хорошее, и хотелось бы увидеть, как все будет продолжаться", - отметил он.