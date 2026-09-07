100 дней правительства Кулбергса: есть ощущение грядущих перемен, но результатов пока ждут
5 сентября исполнилось 100 дней с начала работы правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Оценки жителей и экспертов пока осторожно позитивные: новый премьер сумел создать ожидания перемен, однако от правительства уже требуют не заявлений, а конкретных результатов.
Опрос жителей, проведенный Латвийским телевидением, показал неоднозначное отношение к первым 100 дням работы кабинета. При этом некоторые респонденты отмечают, что новый премьер вселил в них надежду на изменения.
"За сто дней многого не скажешь, но, да, мне с ним лучше, чем с предыдущим премьером", - сказала Лива. Другой житель, Марек, назвал подход Кулбергса непривычным для латвийской политики. "В любом случае это что-то новое, такого в Латвии до сих пор не было. Такой решимости раньше не приходилось видеть. К чему это приведет, мы пока не знаем, конечно, но, на мой взгляд, начало очень хорошее, и хотелось бы увидеть, как все будет продолжаться", - отметил он.
Одной из самых заметных особенностей первых 100 дней стала коммуникация самого премьера. Политолог Лелде Метла-Розентале отмечает, что Кулбергс общается "очень ярко, очень открыто, временами очень прямо", иногда даже переходя привычные границы вежливости и этики. При этом именно такой стиль, по ее мнению, привлекает как минимум часть латвийского общества.
Однако далеко не всем манера премьера кажется подходящей. Житель по имени Айвис считает, что главе правительства следует больше работать над языком и культурой публичного общения: "Может быть, немного надо учиться языку и, может быть, воспитывать свою внутреннюю культуру".
Кaктиньш: правительству пока выдан кредит доверия
Хотя отношение общества к работе правительства улучшилось, социолог и руководитель SKDS Арнис Кактиньш призывает не воспринимать эту тенденцию как доказательство уже достигнутых результатов.
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"Похоже, что во многом улучшение оценки работы правительства связано с кредитом доверия", - считает он. "Люди говорят: у нас есть надежда, что действительно могут произойти улучшения, но у меня нет индикаторов того, что люди уже увидели эти улучшения".
Политолог Юрис Розенвалдс одним из заметных достижений правительства называет сферу безопасности. По его оценке, переход от предыдущего правительства к нынешнему существенно улучшил ситуацию в этом направлении. Однако, по словам Розенвалдса, есть и сферы, где общество ждет от правительства уже не заявлений, а конкретных действий.
Одним из главных вопросов остается государственный бюджет на следующий год. "Мы ничего не знаем, как тогда будет выглядеть следующий бюджет", - отметил Розенвалдс. По его мнению, недостаточно ссылаться на то, что после выборов решения будет принимать уже следующее правительство. Обществу уже сейчас должны быть известны хотя бы основные параметры бюджета - в том числе то, что произойдет с налогами и как будут решаться вопросы расходов.
Именно очевидные и измеримые результаты политолог считает одной из главных задач, которые еще предстоит выполнить правительству Кулбергса. Неопределенность сохраняется и в других сферах - в частности, в вопросах будущего неправительственных организаций, реформы здравоохранения и других заявленных правительством преобразований.
Перед выборами коалиция все чаще спорит
Работу правительства осложняет приближение выборов в Сейм. Четыре коалиционных партнера все активнее стремятся демонстрировать собственные политические позиции.
Метла-Розентале отмечает разногласия по вопросам образования, внутренних дел и миграции и считает, что в работе правительства уже ощущается предвыборная атмосфера. По ее оценке, в отдельных вопросах партии больше стремятся занять выгодную позицию перед выборами, чем действовать как единая команда.
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Разногласия внутри коалиции в последнее время стали особенно заметными. Союз зеленых и крестьян выступал против утвержденной правительством реформы сети больниц и не поддержал дальнейшее участие государства в стабилизации airBaltic. В свою очередь, "Новое единство" и Союз зеленых и крестьян скептически отнеслись к предлагаемым представительницей Национального объединения, министром образования и науки Илзе Индриксоне изменениям в сфере общего образования.
Острые разногласия возникли также между Кулбергсом и министром внутренних дел Янисом Домбравой по поводу мер по ограничению иммиграции.
От "хорошо" до "посредственно"
Политологи в целом оценивают первые 100 дней правительства Кулбергса осторожно.
"Я бы сказал - между хорошо и посредственно. Я не могу сказать, что все выполнено", - сформулировал свою оценку Розенвалдс.
Политолог Ивета Кажока предложила оценивать правительство по четырехбалльной системе: "Я бы сказала - очень хорошо. Потому что есть несколько выдающихся вещей и несколько практически провальных. Поэтому такое правительство чрезвычайно трудно измерить".
Метла-Розентале настроена более критично и оценивает работу кабинета ближе к средней. По ее мнению, нынешняя ситуация напоминает класс, где новый энергичный классный руководитель пришел к выпускному классу, который уже знает, что скоро окончит школу. "Настоящей отдачи и заинтересованности в предложениях классного руководителя не наблюдается", - считает политолог.
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Таким образом, первые 100 дней правительство Кулбергса проходит с определенным кредитом доверия, но одновременно сталкивается с главным испытанием - необходимостью превратить обещанные перемены в конкретные и измеримые результаты до того, как предвыборная борьба окончательно усилит разногласия внутри коалиции.