После нападения собак на детей в Царникаве премьер потребовал ответственности от одного министерства
После нападения двух собак на детей в Царникаве премьер Латвии потребовал ответственности от Министерства земледелия. Оказывается, предусмотренные законом новые правила содержания опасных собак до сих пор не приняты.
Министерство земледелия Латвии должно нести политическую ответственность за то, что до сих пор не завершена разработка правил содержания собак, напавших на людей, заявил в социальных сетях премьер-министр Андрис Кулбергс.
Комментируя нападение двух собак на воспитанников детского сада Riekstiņš в Царникаве, Кулбергс напомнил, что с 1 июля 2026 года в Латвии действует новый порядок в отношении собак, напавших на человека. Закон предусматривает особые правила содержания таких животных, а также определяет случаи, когда собака должна быть подвергнута эвтаназии.
Обязательная эвтаназия предусмотрена, если собака причинила человеку тяжкие телесные повреждения или стала причиной его смерти, а ее владелец привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил содержания животных и решение суда вступило в силу. Поэтому, подчеркнул премьер, после самого нападения эвтаназия автоматически не применяется.
Для практического применения новых норм Министерство земледелия до 1 июля должно было разработать правила Кабинета министров, устанавливающие специальный режим содержания собак после нападения.
В частности, они должны предусматривать более строгие требования: обязательный намордник, короткий поводок, сопровождение совершеннолетним человеком и другие ограничения. Однако эти правила до сих пор не приняты.
В связи с этим политическая ответственность за незавершенность регулирования, по мнению премьера, лежит на Министерстве земледелия, находящемся под политическим контролем Союза зеленых и крестьян.
Ранее сообщалось, что в пятницу во время прогулки две собаки покусали шестерых детей из царникавского детского сада Riekstiņš. Полиция возбудила уголовное дело по главе 20 Уголовного кодекса "Уголовные преступления против общественной безопасности и порядка". В настоящее время ведётся расследование, владелец собаки установлен.