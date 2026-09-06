После нападения собак на детей в Царникаве премьер потребовал ответственности от одного министерства

Комментируя нападение двух собак на воспитанников детского сада Riekstiņš в Царникаве, Кулбергс напомнил, что с 1 июля 2026 года в Латвии действует новый порядок в отношении собак, напавших на человека. Закон предусматривает особые правила содержания таких животных, а также определяет случаи, когда собака должна быть подвергнута эвтаназии.