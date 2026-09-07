Volkswagen сократит 100 000 рабочих мест: автогигант готовит крупнейшую реформу в истории отрасли
Volkswagen готовится к крупнейшей реструктуризации в истории мирового автопрома: до конца 2030 года концерн планирует ликвидировать 100 тысяч рабочих мест и впервые закрыть полноценный завод в Германии.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о крупнейшей реструктуризации в истории мирового автопрома. Руководство компании и профсоюзы договорились до конца 2030 года ликвидировать в общей сложности около 100 тысяч рабочих мест. Речь идет примерно о 15% всех сотрудников концерна. Около 50 тысяч рабочих мест Volkswagen уже начал сокращать в Германии, теперь план предусматривает ликвидацию еще примерно 50 тысяч должностей.
В компании объясняют решение необходимостью привести численность персонала в соответствие с нынешней экономической ситуацией. "Важно систематически приводить численность рабочей силы в соответствие с экономической реальностью", - заявили в Volkswagen.
Масштаб сокращений уже называют беспрецедентным для мировой автомобильной промышленности. Предыдущее крупнейшее сокращение в отрасли связывают с американской компанией General Motors, которая после подачи заявления о банкротстве в 2009 году сократила около 50 тысяч сотрудников.
Одновременно Volkswagen подтвердил, что четыре немецких завода не имеют гарантированного долгосрочного будущего в нынешнем формате. Речь идет о предприятиях в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и Неккарзульме.
Компания и профсоюзы намерены рассмотреть варианты альтернативного использования этих производственных площадок. Таким образом, Volkswagen впервые в своей истории может закрыть полноценный автомобильный завод в Германии.
Читайте продолжение после рекламы
На положение концерна оказывает давление сразу несколько факторов. Volkswagen сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, американскими импортными тарифами и слабым спросом на электромобили.
Реструктуризация должна позволить концерну сократить издержки и адаптировать производство к изменившемуся автомобильному рынку. Однако для Германии решение Volkswagen означает серьезные последствия для автомобильной промышленности и занятости.