Volkswagen сократит 100 000 рабочих мест: автогигант готовит крупнейшую реформу в истории отрасли

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о крупнейшей реструктуризации в истории мирового автопрома. Руководство компании и профсоюзы договорились до конца 2030 года ликвидировать в общей сложности около 100 тысяч рабочих мест. Речь идет примерно о 15% всех сотрудников концерна. Около 50 тысяч рабочих мест Volkswagen уже начал сокращать в Германии, теперь план предусматривает ликвидацию еще примерно 50 тысяч должностей.