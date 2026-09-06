Умер участник велопробега в Сигулде - ему стало плохо во время подъема в гору
36-й велопробег Vienības с участием латвийских велосипедистов в Сигулде в воскресенье омрачила трагедия.
Как сообщает сайт sadursme.lv, во время заезда одному из участников незадолго до финиша внезапно стало плохо. На место происшествия прибыли несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи. К сожалению, по информации очевидцев, велосипедист умер.
Незадолго до 15:00 в скорую помощь поступил звонок о том, что велосипедист потерял сознание. Очевидцы начали оказывать первую помощь, следуя указаниям диспетчера. Бригада была направлена на место происшествия, приняла на себя реанимационные мероприятия от дежурных медиков и продолжала их в течение примерно получаса. Однако, несмотря на усилия местных жителей и медиков, жизнь велосипедиста спасти не удалось.
Организатор соревнований Иго Япиньш сообщил агентству LETA, что участник почувствовал себя плохо во время подъема в гору. «Медицинское обследование не проводилось, поэтому установить причину смерти пока невозможно», — признал Япиньш. Организаторам ранее не было известно о каких-либо возможных проблемах со здоровьем у этого спортсмена.
Это не первый случай, когда велопробег заканчивается трагедией. 3 сентября 2023 года тяжелые травмы получил участник, который 12 сентября скончался в больнице. Тогда в результате падения пострадали несколько велосипедистов, в том числе тяжело.
Велопробег Vienības в Сигулде впервые состоялся в 1936 году, а после восстановления независимости Латвии был возобновлен в 1995 году. Он собирает тысячи участников - как любителей ежедневных поездок, так и лицензированных спортсменов. С 1995 году мероприятие сохраняет свою главную идею: создавать чувство единства и вдохновлять на активный образ жизни.