Умер участник велопробега в Сигулде - ему стало плохо во время подъема в гору

Незадолго до 15:00 в скорую помощь поступил звонок о том, что велосипедист потерял сознание. Очевидцы начали оказывать первую помощь, следуя указаниям диспетчера. Бригада была направлена ​​на место происшествия, приняла на себя реанимационные мероприятия от дежурных медиков и продолжала их в течение примерно получаса. Однако, несмотря на усилия местных жителей и медиков, жизнь велосипедиста спасти не удалось.