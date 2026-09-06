На этой неделе Германия обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига и объявила, что российское консульство в Бонне будет закрыто, а соглашение, на основании которого в Берлине действовал Русский дом, будет отменено. В ответ Лавров недавно заявил, что в России будут закрыты филиалы немецкого Института Гете. "Конечно, они будут закрыты после того, как оттуда выгнали наш культурный центр. Иначе мы сами себя не будем уважать". Тогда он заявил, что немецкие власти "сознательно пошли на шаг, который однозначно означает прекращение их культурного присутствия в России, сохранявшегося в наших отношениях с Западом, несмотря на все украинские перипетии".