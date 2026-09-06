Лавров заявил о начале фактической войны с Германией
Обвинения, выдвинутые против России в связи с обнаруженным в аэропорту Лейпцига дроном, можно считать началом войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей", - заявил Лавров в разговоре с придворным кремлевским журналистом Павлом Зарубиным.
"Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали", - рассказал родившийся менее чем за пять лет до окончания войны Лавров
Он продолжил, что видит такие же сигналы в намерениях Германии укреплять свои вооруженные силы.
"Все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе – они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем, оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться", – заявил Сергей Лавров, добавив, что в Кремле "сделают выводы".
На этой неделе Германия обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига и объявила, что российское консульство в Бонне будет закрыто, а соглашение, на основании которого в Берлине действовал Русский дом, будет отменено. В ответ Лавров недавно заявил, что в России будут закрыты филиалы немецкого Института Гете. "Конечно, они будут закрыты после того, как оттуда выгнали наш культурный центр. Иначе мы сами себя не будем уважать". Тогда он заявил, что немецкие власти "сознательно пошли на шаг, который однозначно означает прекращение их культурного присутствия в России, сохранявшегося в наших отношениях с Западом, несмотря на все украинские перипетии".
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Во вторник правительство Германии обвинило Россию в попытке устроить диверсию в аэропорту Лейпцига, где в прошлом месяце были обнаружены дроны со взрывчаткой. 4 августа в аэропорту Лейпцига, играющем важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота для обезвреживания взрывчатки в дроне, который нашли недалеко от украинского грузового самолета Ан-124, и считает, что второй дрон, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. С тех пор был обнаружен третий дрон, который также был оснащен взрывчаткой.
Во вторник вечером газета Die Zeit сообщила, что генеральный прокурор Германии проводит расследование в отношении двух подозреваемых. Немецкие власти установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой осуществить атаку с помощью дронов на аэропорт Лейпцига - гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси, сообщает в среду газета Süddeutsche Zeitung.
У мужчины с латвийским паспортом якобы имеются связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через аэропорт Берлина, а затем на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига. За два дня до инцидента в аэропорту Лейпцига подозреваемый покинул Германию - снова на самолете через аэропорт Берлина.
Согласно имеющейся в распоряжении Службы государственной безопасности (VDD) информации, обвиняемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига гражданин Латвии уже несколько лет постоянно проживает в России. VDD подтвердил, что служба сотрудничает с немецкими партнерами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига.
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Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что правительство Германии "пришло к выводу, что Россия несет ответственность за произошедшую 4 августа в Лейпциге гибридную атаку". В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил Россию, что за попытку диверсии она "заплатит". Это был первый случай, когда в Германии против объекта критической инфраструктуры был использован оснащенный взрывчаткой дрон, отмечает Deutsche Welle.