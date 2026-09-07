За последние годы уровень образованности в Латвии существенно вырос. А что в других странах ЕС?

За последние 20 лет доля молодых жителей Латвии с высшим образованием увеличилась более чем в два раза. Если в 2005 году диплом о высшем образовании имели 21,7% жителей страны в возрасте от 25 до 34 лет, то в 2025 году - уже 44,7%, свидетельствуют данные Eurostat.