За последние годы уровень образованности в Латвии существенно вырос. А что в других странах ЕС?
Фото: LETA
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За последние годы уровень образованности в Латвии существенно вырос. А что в других странах ЕС?

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Доля людей, успешно получивших высшее образование, в Евросоюзе стабильно растет. В 2005 году высшее образование имели 27,2% жителей в возрасте от 25 до 34 лет, а в 2025 году их доля выросла до 44,8%, увеличившись на 17,6 процентного пункта. В Латвия ситуация развивается похожим образом.

Хотя уровень высшего образования вырос как среди женщин, так и среди мужчин, в 2025 году диплом о высшем образовании имели значительно больше женщин (50,5%), чем мужчин (39,3%).

Существенные различия наблюдались и в зависимости от степени урбанизации. Более половины (55%) жителей городов в возрасте от 25 до 34 лет имели высшее образование. В небольших городах и пригородах этот показатель был заметно ниже - 38,4%, а в сельской местности - 32,9%.

Доля людей с высшим образованием в период с 2005 по 2025 год выросла во всех странах ЕС. Наибольший рост был зафиксирован на Мальте (+29,9 процентного пункта), в Люксембурге (+28 процентных пунктов) и Ирландии (+25,9 процентного пункта). Наименьший рост отмечен в Финляндии (+0,7 процентного пункта), Румынии (+9,5 процентного пункта) и Эстонии (+11,2 процентного пункта).

За последние 20 лет доля молодых жителей Латвии с высшим образованием увеличилась более чем в два раза. Если в 2005 году диплом о высшем образовании имели 21,7% жителей страны в возрасте от 25 до 34 лет, то в 2025 году - уже 44,7%, свидетельствуют данные Eurostat.

Таким образом, за два десятилетия показатель вырос на 23 процентных пункта. В относительном выражении рост составил около 106% - фактически доля молодых людей с высшим образованием в Латвии удвоилась.

Эта общая тенденция отчасти отражает инвестиции в высшее образование, направленные на удовлетворение спроса на более квалифицированную рабочую силу. Кроме того, после проведения реформ в рамках Болонского процесса некоторые страны перешли на более короткие программы получения высшего образования.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что скоро Латвию ждет серьезный кризис в образовании.

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