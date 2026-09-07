За последние годы уровень образованности в Латвии существенно вырос. А что в других странах ЕС?
Доля людей, успешно получивших высшее образование, в Евросоюзе стабильно растет. В 2005 году высшее образование имели 27,2% жителей в возрасте от 25 до 34 лет, а в 2025 году их доля выросла до 44,8%, увеличившись на 17,6 процентного пункта. В Латвия ситуация развивается похожим образом.
Хотя уровень высшего образования вырос как среди женщин, так и среди мужчин, в 2025 году диплом о высшем образовании имели значительно больше женщин (50,5%), чем мужчин (39,3%).
Существенные различия наблюдались и в зависимости от степени урбанизации. Более половины (55%) жителей городов в возрасте от 25 до 34 лет имели высшее образование. В небольших городах и пригородах этот показатель был заметно ниже - 38,4%, а в сельской местности - 32,9%.
Доля людей с высшим образованием в период с 2005 по 2025 год выросла во всех странах ЕС. Наибольший рост был зафиксирован на Мальте (+29,9 процентного пункта), в Люксембурге (+28 процентных пунктов) и Ирландии (+25,9 процентного пункта). Наименьший рост отмечен в Финляндии (+0,7 процентного пункта), Румынии (+9,5 процентного пункта) и Эстонии (+11,2 процентного пункта).
Таким образом, за два десятилетия показатель вырос на 23 процентных пункта. В относительном выражении рост составил около 106% - фактически доля молодых людей с высшим образованием в Латвии удвоилась.
Эта общая тенденция отчасти отражает инвестиции в высшее образование, направленные на удовлетворение спроса на более квалифицированную рабочую силу. Кроме того, после проведения реформ в рамках Болонского процесса некоторые страны перешли на более короткие программы получения высшего образования.
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