Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:13
Новая неделя начнется с тумана и дождя
В понедельник местами также ожидаются кратковременные дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник будет преобладать переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных регионах возможен туман. Температура воздуха понизится до +7...+12 градусов, немного теплее будет только на побережье. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.
В Риге ночью также временами возможен дождь, а температура воздуха составит +10...+12 градусов. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Когда небо прояснится, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.