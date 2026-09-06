Новая неделя начнется с тумана и дождя

В ночь на понедельник будет преобладать переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных регионах возможен туман. Температура воздуха понизится до +7...+12 градусов, немного теплее будет только на побережье. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.