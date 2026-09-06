ФОТО: в Яунмарупе с размахом прошла большая "Собачья тусовка"

"Собачья тусовка" в Яунмарупе стал ежегодной традицией, которая собирает владельцев собак и их питомцев из разных уголков Латвии. В прошлом году мероприятие посетили более 1300 человек и 350 собак. Во время праздника собаки должны были находиться на поводках, а за своих животных отвечали их хозяева.