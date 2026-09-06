Большая "Собачья тусовка" (6.09.2026)
В воскресенье в Яунмарупе у водонапорной башни уже в пятый раз прошла "Собачья тусовка", собравшая владельцев собак, семьи и их ...
ФОТО: в Яунмарупе с размахом прошла большая "Собачья тусовка"
В воскресенье в Яунмарупе у водонапорной башни уже в пятый раз прошла "Собачья тусовка", собравшая владельцев собак, семьи и их четвероногих любимцев.
В честь пятилетнего юбилея "Собачьей тусовки" в этом году впервые состоялся конкурс талантов среди собак и их хозяев. Участники могли продемонстрировать свои способности, трюки и умение взаимодействовать друг с другом. Также прошли собачьи соревнования в трех категориях по уровню знаний и показательные выступления.
Во время мероприятия работала дискуссионная палатка "Разговоры о собаках", где специалисты делились советами по воспитанию, здоровью и благополучию собак. В "Собачьей школе" посетители могли вместе со своими питомцами выполнять практические задания и получать рекомендации специалистов.
Посетители также могли воспользоваться зоной здоровья и благополучия собак, а также посмотреть и приобрести аксессуары для питомцев, дизайнерские товары и лакомства. Для детей подготовили творческий уголок, а в течение всего дня проходили конкурсы и другие развлекательные мероприятия.
"Собачья тусовка" в Яунмарупе стал ежегодной традицией, которая собирает владельцев собак и их питомцев из разных уголков Латвии. В прошлом году мероприятие посетили более 1300 человек и 350 собак. Во время праздника собаки должны были находиться на поводках, а за своих животных отвечали их хозяева.