Около 50 молодых людей в Латвии ждут помощи надежного взрослого

В среднем чаще всего в программе участвуют молодые люди в возрасте 16, 17, 18 и 19 лет. Один молодой человек обычно участвует в программе в среднем один год, однако довольно много и таких пар наставник-подопечный, которые продолжают работать вместе два года и дольше, отмечают в организации.