Около 50 молодых людей в Латвии ждут помощи надежного взрослого
В Латвии около 50 молодых людей сейчас ждут возможности получить поддержку наставника - взрослого, который сможет выслушать, поддержать в трудный момент и помочь сделать первые шаги к самостоятельной жизни, сообщила агентству LETA представительница организации Mentor Latvia Зане Озола.
Поддержки ждут молодые люди, которые по разным причинам не получают в семье необходимой эмоциональной и практической помощи. Молодые люди сами подают заявки на участие в программе наставничества, однако ее возможности ограничены нехваткой волонтеров-наставников и финансирования, рассказала Зане Озола. Особенно необходимы наставники в регионах, в том числе мужчины, готовые участвовать в программе.
Цель Mentor Latvia - оказывать эмоциональную и практическую поддержку молодым людям из групп социального риска, находящимся вне семейной опеки. С 2010 года организация реализует индивидуальную программу наставничества для молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет. В прошлом году также была запущена программа группового наставничества для молодых людей, пострадавших от насилия.
В рамках индивидуальной программы молодому человеку подбирают специально обученного волонтера-наставника. Наставник и молодой человек регулярно встречаются на протяжении как минимум года, проводят время вместе, обсуждают важные для молодого человека вопросы, решают практические проблемы и осваивают навыки, необходимые для самостоятельной жизни.
С начала своей деятельности Mentor Latvia оказала поддержку более чем 800 молодым людям из всех регионов Латвии. Согласно собранным организацией данным, в последние годы число участников программ растет - в 2022 году в них участвовали 38 молодых людей, в 2023 году - 68, в 2024 году - 84, а в 2025 году - 134.
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В среднем чаще всего в программе участвуют молодые люди в возрасте 16, 17, 18 и 19 лет. Один молодой человек обычно участвует в программе в среднем один год, однако довольно много и таких пар наставник-подопечный, которые продолжают работать вместе два года и дольше, отмечают в организации.
По мнению организации, длительное присутствие наставника может помочь молодому человеку развить уверенность в себе, освоить навыки планирования повседневных расходов и личного бюджета, выбрать дальнейший образовательный или профессиональный путь и успешнее начать самостоятельную жизнь.
Для привлечения финансирования на поддержку молодежи с 15 сентября по 17 ноября Mentor Latvia совместно с розничной сетью Rimi и компаниями Balticovo и Ahmad Tea проведет благотворительную кампанию. В рамках кампании при покупке в магазинах Rimi продукции Balticovo или английского чая Ahmad Tea по пять центов с каждого приобретенного товара будут перечисляться на реализацию программы наставничества Mentor Latvia.
Организаторы кампании отмечают, что с ее помощью хотят показать, как повседневный выбор большого количества людей может превратиться в долгосрочную поддержку молодежи. Собранные средства помогут обеспечить наставническую поддержку молодым людям, которым не хватает семейной заботы и присутствия надежного взрослого.
В организации подчеркивают, что наставник не заменяет родителей или социального работника, а становится надежным взрослым, который длительное время находится рядом с молодым человеком, выслушивает его, поддерживает и помогает принимать обдуманные решения. Наставниками становятся взрослые с различным профессиональным и жизненным опытом, которые участвуют в программе на добровольных началах. Организация обеспечивает их обучением и поддержкой в работе с молодежью.
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В проведенном организацией опросе 94% молодых людей, завершивших программы наставничества, заявили, что с надеждой смотрят в будущее, а 80% признали, что наставник повлиял на их планы на будущее. В свою очередь, 88% опрошенных выразили намерение продолжить обучение. Большинство молодых людей также положительно оценили программы и отметили, что рекомендовали бы их своим сверстникам.
Программа финансируется за счет пожертвований и партнерских проектов.