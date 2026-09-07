Влиятельная страна ЕС призвала радикально сократить число приезжающих в Европу россиян
Германия призвала страны Евросоюза значительно сократить выдачу туристических виз гражданам России. В Берлине считают, что нынешнее количество россиян, получающих возможность въехать в Шенгенскую зону, создает риски для безопасности.
В МИД Германии считают, что европейские страны должны внимательнее относиться к выдаче таких разрешений.
"Количество виз, выданных гражданам России для отдыха в Европейском союзе, слишком велико", - заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.
В Берлине считают, что проблема заключается не только в количестве туристов. Большой поток людей затрудняет контроль за тем, кто именно въезжает в Евросоюз и с какой целью.
Кроме того, источники, близкие к немецкому правительству, указывают на противоречие между санкционной политикой ЕС в отношении России и сохранением возможности для большого числа россиян беспрепятственно путешествовать по Европе.
Латвия вместе с Эстонией, Литвой, Финляндией, Польшей и Чехией ввела собственные ограничения, которые значительно жестче общих правил ЕС. Эти страны практически полностью прекратили выдачу туристических виз гражданам России.
Однако другие государства Шенгенской зоны продолжают принимать большое количество заявлений от россиян. По данным Euractiv, в 2025 году Италия выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна ЕС. На Италию, Францию и Испанию вместе пришлось около трех четвертей всех заявлений на получение шенгенских виз, поданных гражданами России.
Депутат Бундестага от ХДС и эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Родерих Кизеветтер выступил за еще более жесткий подход. Он призвал ЕС фактически приостановить выдачу туристических виз россиянам.
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По его мнению, существующая система несостоятельна как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения. Кизеветтер считает, что количество выдаваемых гражданам России виз необходимо сократить "до абсолютного минимума".
"Чрезмерная выдача туристических виз россиянам противоречит европейской стратегии изоляции России. Это создает ложное впечатление нормализации отношений для богатых россиян - именно для тех, кто извлекает выгоду из царства террора Кремля", - заявил политик.
Особую остроту визовому вопросу придало расследование событий в аэропорту Лейпциг/Халле. Немецкие власти связывают произошедшее с российской гибридной деятельностью.
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