Влиятельная страна ЕС призвала радикально сократить число приезжающих в Европу россиян

Однако другие государства Шенгенской зоны продолжают принимать большое количество заявлений от россиян. По данным Euractiv, в 2025 году Италия выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна ЕС. На Италию, Францию и Испанию вместе пришлось около трех четвертей всех заявлений на получение шенгенских виз, поданных гражданами России.