Президент США снова подтвердил, что РФ не планирует нападать на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не намерен нападать на страны НАТО. По словам американского лидера, такой вывод он делает в том числе на основании своих личных контактов с Путиным.
"Я разговариваю с ним. Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится нападать на территорию НАТО", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Поводом для вопроса стали недавние события в Германии. Журналистка напомнила Трампу, что немецкие власти обвинили Россию в причастности к инцидентам с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле, и спросила, можно ли рассматривать подобные действия как нападение на НАТО. Трамп с такой постановкой вопроса не согласился и вновь выразил уверенность в отсутствии у Путина намерений атаковать альянс.
Это уже второе подобное заявление американского президента за короткое время. 27 августа Трампа также спросили о возможном российском нападении на одну из стран НАТО. Тогда он ответил: "Он не собирается нападать на территорию НАТО".
В тот же день Трамп в интервью Axios заявил, что вообще не обеспокоен возможностью российской провокации против стран альянса. "Я не обеспокоен... вообще. Тут нет проблемы", - заявил президент США.
Тогда вопросы журналистов были связаны с неожиданной поездкой директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В СМИ появились сообщения, что одной из целей визита могло быть предупреждение российской стороны о недопустимости нападения на страну НАТО. Трамп это опроверг, назвав контакты Рэтклиффа с российским коллегой обычной практикой и заявив, что директор ЦРУ не передавал Москве специального послания.
Новое заявление Трампа прозвучало одновременно с очередной дипломатической инициативой Вашингтона по прекращению войны России против Украины.
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