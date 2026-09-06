Президент США снова подтвердил, что РФ не планирует нападать на НАТО
Фото: Shutterstock
Дональд Трамп предпринимает очередную попытку остановить войну в Украине.
В мире

Президент США снова подтвердил, что РФ не планирует нападать на НАТО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин не намерен нападать на страны НАТО. По словам американского лидера, такой вывод он делает в том числе на основании своих личных контактов с Путиным.

"Я разговариваю с ним. Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится нападать на территорию НАТО", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Поводом для вопроса стали недавние события в Германии. Журналистка напомнила Трампу, что немецкие власти обвинили Россию в причастности к инцидентам с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле, и спросила, можно ли рассматривать подобные действия как нападение на НАТО. Трамп с такой постановкой вопроса не согласился и вновь выразил уверенность в отсутствии у Путина намерений атаковать альянс.

Это уже второе подобное заявление американского президента за короткое время. 27 августа Трампа также спросили о возможном российском нападении на одну из стран НАТО. Тогда он ответил: "Он не собирается нападать на территорию НАТО".

В тот же день Трамп в интервью Axios заявил, что вообще не обеспокоен возможностью российской провокации против стран альянса. "Я не обеспокоен... вообще. Тут нет проблемы", - заявил президент США.

Тогда вопросы журналистов были связаны с неожиданной поездкой директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В СМИ появились сообщения, что одной из целей визита могло быть предупреждение российской стороны о недопустимости нападения на страну НАТО. Трамп это опроверг, назвав контакты Рэтклиффа с российским коллегой обычной практикой и заявив, что директор ЦРУ не передавал Москве специального послания.

Новое заявление Трампа прозвучало одновременно с очередной дипломатической инициативой Вашингтона по прекращению войны России против Украины. 

Темы

Дональд ТрампВладимир ПутинСШАНАТО

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