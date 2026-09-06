Президент США снова подтвердил, что РФ не планирует нападать на НАТО

Поводом для вопроса стали недавние события в Германии. Журналистка напомнила Трампу, что немецкие власти обвинили Россию в причастности к инцидентам с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле, и спросила, можно ли рассматривать подобные действия как нападение на НАТО. Трамп с такой постановкой вопроса не согласился и вновь выразил уверенность в отсутствии у Путина намерений атаковать альянс.