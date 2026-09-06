В ЕС запретили уничтожать непроданную одежду: что теперь будут делать магазины

Maxima Latvija отмечает, что, как и в категории продуктов питания, в отношении одежды, обуви и аксессуаров ее целью является реализация всей поступившей в продажу продукции. В тех случаях, когда весь объем реализовать все же не удается, компания организует акции по снижению цен. Если товар все равно остается, его жертвуют благотворительным организациям.