В ЕС запретили уничтожать непроданную одежду: что теперь будут делать магазины
В ЕС крупным компаниям запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. Теперь вместо свалки вещи придется продавать со скидками, отдавать на благотворительность или искать им новое применение.
В июле в Европейском союзе вступили в силу требования экодизайна для устойчивых продуктов, которые предусматривают, что крупные компании с оборотом более 50 млн евро и численностью сотрудников более 250 человек не могут уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары, сообщает Diena.
Ежегодно в ЕС уничтожаются сотни тысяч тонн новой одежды из-за различных повреждений, возвращенных онлайн-заказов и из старых запасов. Теперь компании должны находить способы продажи этих товаров, в том числе используя скидки, жертвуя их или реализуя на альтернативных рынках.
Непроданную одежду можно уничтожить только в том случае, если она небезопасна, подделана или в случаях, когда благотворительные организации от нее отказались. Также компании обязаны публиковать отчеты о таких товарах.
Maxima Latvija отмечает, что, как и в категории продуктов питания, в отношении одежды, обуви и аксессуаров ее целью является реализация всей поступившей в продажу продукции. В тех случаях, когда весь объем реализовать все же не удается, компания организует акции по снижению цен. Если товар все равно остается, его жертвуют благотворительным организациям.
В Lidl Latvija также отмечают, что компания неоднократно жертвовала непроданные текстильные изделия различным негосударственным организациям. Lidl входит в Schwarz Group, и одно из предприятий группы организует повторное использование непроданных товаров, например текстиля и других непродовольственных товаров, а не их уничтожение.
"Единственное реальное направление решения проблем - это сокращение самих объемов производства. И регулирование могло бы на это повлиять", - отмечает экономист Банка Латвии Агнесе Пуке. В Латвии потребление текстильных изделий довольно велико. Согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвию было ввезено 63 тыс. тонн текстильных изделий, а экспортировано - 39 тыс. тонн. Каждый год 3-5% объема отходов, захороненных на полигонах, составляют одежда, обувь, домашний текстиль и т. п.