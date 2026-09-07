Жители Латвии назвали свои любимые бренды. Первое место досталось американской онлайн-платформе
Самым любимым брендом жителей Латвии оказался YouTube. Следом за ним расположились WhatsApp и Apple, свидетельствуют результаты исследования Emor, проведенного одновременно в трех странах Балтии.
Интересно, что YouTube стал единственным абсолютным лидером сразу во всей Балтии. В Эстонии вслед за ним жители выбирали Swedbank и Kalev, в Литве - Lidl и Google.
Высокие позиции в Латвии заняли два местных продовольственных бренда - производитель мясной продукции Forevers и Kārums, прежде всего известный своими творожными сырками.
Среди наиболее любимых латвийцами брендов оказался и созданный в Латвии продавец строительных материалов и товаров для дома DEPO.
У эстонцев в первой десятке значительно больше местных брендов. Помимо кондитерского бренда Kalev, туда попали A. Le Coq, Coop, Selver и Smart-ID.
В Литве ситуация обратная - первая десятка там наиболее "международная" среди трех балтийских стран. Из местных брендов в топ-10 вошли торговая сеть Maxima и Литовское национальное радио и телевидение LRT.
Одной из главных тенденций исследования стало усиление позиций международных цифровых брендов. Помимо YouTube, в топ-25 во всех трех странах Балтии одновременно вошли Apple, Google и Samsung.
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Есть у жителей Латвии, Литвы и Эстонии общие предпочтения и за пределами технологического сектора. Во всех трех странах в топ-25 присутствуют Swedbank, Lidl и Maxima.