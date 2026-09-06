Одна из ведущих немецких газет вышла с матерной обложкой на русском языке
Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) весьма необычно отреагировала на решение российских властей закрыть Институт Гёте в России. На обложке онлайн-номера появилась неприличная надпись на русском языке.
На заднем плане изображена Москва с Кремлем и зданием российского МИД. Ниже редакция поясняет причину столь резкой реакции: "Россия закрывает Институт Гёте в России. Международному взаимопониманию это скорее не поможет".
При этом странная с точки зрения русского языка формулировка появилась не из-за незнания языка. Это шутка и отсылка к популярной немецкой комедии 2013 года Fack ju Göhte. Название фильма представляет собой намеренно неправильное написание английской фразы. В российском прокате картина получила значительно более нейтральное название "Зачетный препод".
Поводом для обложки стало заявление главы российского МИД Сергея Лаврова. 3 сентября он сообщил, что оставшиеся отделения Института Гёте в России будут закрыты. Москва называет это ответом на решение Германии прекратить деятельность Русского дома в Берлине.
Решение Берлина, в свою очередь, было принято после диверсии в аэропорту Лейпциг/Халле, ответственность за которую правительство Германии возложило на Россию. В рамках ответных мер Германия решила также закрыть российское генконсульство в Бонне.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Германии объявили о создании системы защиты против диверсий со стороны РФ.