Одна из ведущих немецких газет вышла с матерной обложкой на русском языке

При этом странная с точки зрения русского языка формулировка появилась не из-за незнания языка. Это шутка и отсылка к популярной немецкой комедии 2013 года Fack ju Göhte. Название фильма представляет собой намеренно неправильное написание английской фразы. В российском прокате картина получила значительно более нейтральное название "Зачетный препод".