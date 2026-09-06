Зарплаты депутатов Сейма нужно заморозить - министр экономики назвал их слишком высокими

По мнению автора инициативы, отмена компенсаций позволила бы направить сэкономленные бюджетные средства на другие важные для общества цели. Сейчас депутаты могут получать единую компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе на использование общественного транспорта. Максимальный размер компенсации зависит от задекларированного места жительства депутата. При этом Сейм компенсирует только фактически понесенные расходы в пределах установленного лимита.