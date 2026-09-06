Зарплаты депутатов Сейма нужно заморозить - министр экономики назвал их слишком высокими
Зарплаты депутатов Сейма сейчас слишком высоки, считает кандидат Союза зеленых и крестьян (ZZS) на пост премьера Виктор Валайнис. При этом он выступает против отмены компенсаций депутатам из регионов, которые ежедневно ездят работать в Ригу.
В интервью подкасту LETA "Политики! Что это вообще было?" министр экономики Виктор Валайнис заявил, что зарплаты парламентариев должны соответствовать общей социально-экономической ситуации в стране. По его мнению, нынешний уровень вознаграждения депутатов этому принципу не соответствует.
При этом политик выступил в защиту компенсаций транспортных расходов и аренды жилья, которые получают депутаты ZZS. Валайнис объяснил это тем, что многие представители партии живут в регионах и ежедневно преодолевают значительные расстояния, чтобы добраться до места работы в Риге.
По его словам, представительство регионов в парламенте постепенно сокращается, тогда как все большее влияние получают депутаты, избранные от Риги. На этом фоне в августе на портале общественных инициатив ManaBalss.lv было собрано более 10 000 подписей за отмену компенсаций депутатам Сейма за транспорт и аренду жилья. Теперь соответствующее коллективное обращение должен рассмотреть парламент.
Автор инициативы, заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Андис Фелдманис, считает, что нет объективных оснований предоставлять депутатам более выгодные условия компенсации таких расходов, чем другим работникам государственного и муниципального сектора.
По мнению автора инициативы, отмена компенсаций позволила бы направить сэкономленные бюджетные средства на другие важные для общества цели. Сейчас депутаты могут получать единую компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе на использование общественного транспорта. Максимальный размер компенсации зависит от задекларированного места жительства депутата. При этом Сейм компенсирует только фактически понесенные расходы в пределах установленного лимита.
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Размер допустимых компенсаций рассчитывается исходя из средней заработной платы за позапрошлый год с применением специальных коэффициентов, установленных законом - Регламентом Сейма.
Система компенсаций предназначена для того, чтобы место жительства избранного депутата не ограничивало его возможность выполнять парламентские обязанности. В частности, депутаты из отдаленных регионов благодаря компенсациям не должны оказываться в менее выгодном положении по сравнению с депутатами, живущими в Риге.