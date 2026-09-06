"Белая ночь" и праздник улицы Антонияс в Риге (5.09.2026)
В Риге состоялся ежегодный форум современной культуры "Белая ночь" и праздник улицы Антонияс.
В Латвии
Сегодня 11:22
ФОТО: в Риге прошел форум современной культуры "Белая ночь" и праздник улицы Антонияс
В ночь с 5 на 6 сентября в столице в 21-й раз прошел форум современной культуры "Белая ночь". В программе - более 30 событий в разных районах Риги. Также состоялся традиционный праздник улицы Антонияс.
Город превратится в большую площадку современного искусства - с инсталляциями, концертами, световыми объектами, перформансами, кино, поэзией, танцами и мероприятиями в местах, куда обычно ночью не заходят.
Состоялось более 30 событий в Старой Риге, центре и районах города, включая Агенскалнс, Засулаукс, Дзирциемс, Брасу, Скансте, Гризинькалнс, Тейку, Вецмилгравис и Саркандаугаву.
А уже с 12:00 на улице Антонияс прошел уличный праздник, который продлился до вечера.