Кинотеатр Cinamon в торговом центре Akropole Alfa закрывается с сегодняшнего дня
Сегодня последний день работы кинотеатра Cinamon в торговом центре Akropole Alfa в Риге. Его помещения перейдет в управление Forum Cinemas.
С 7 по 11 сентября кинотеатр будет закрыт. За это время специалисты проведут работы по переезду и подготовке помещений к открытию нового кинотеатра. Для посетителей Forum Cinemas планирует открыть кинотеатр 12 сентября. Если все технические работы удастся завершить раньше, первые сеансы могут начаться уже 11 сентября.
На первом этапе зрителям будут доступны семь кинозалов. Осенью помещения начнут постепенно обновлять. Первый этап реконструкции продлится до марта 2027 года.
В ходе ремонта планируется повысить качество изображения и звука, а также улучшить акустику залов. В компании подчеркивают, что внимание будет уделено не только техническому оснащению, но и комфорту зрителей.
Директор Forum Cinemas Динар Озолс заявил, что компания будет постепенно инвестировать в развитие кинозалов.
Forum Cinemas считает переход в Akropole Alfa важным этапом своего развития. Член правления компании Кристьян Конго отметил, что новый кинотеатр позволит расширить деятельность и улучшить предложение для любителей кино.
Решение о передаче помещений было принято после того, как в июле Совет по конкуренции разрешил латвийскому подразделению Forum Cinemas получить права аренды помещений, принадлежащих Delta Property. Эти помещения специально оборудованы под кинотеатр, в них до сих пор работал "Cinamon".
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До этого у Forum Cinemas был только один кинотеатр в Риге - в центре города на улице 13 Января. У Cinamon, которым управляет Cinamon Operations Latvia, было два кинотеатра - в Риге и Лиепае. Кинотеатр в Akropole Alfa открылся еще в 2008 году.
При этом сменится не только оператор, но и название. Кинотеатр Forum Cinemas на улице 13 Января планируется переименовать в Forum Cinemas Centrs, а новый кинотеатр в Akropole Alfa будет называться Forum Cinemas Alfa.