Впервые в истории разработанная частной компанией ракета вышла в космос с европейского континента
Немецкая частная космическая компания Isar Aerospace добилась исторического успеха: ее ракета Spectrum успешно стартовала с космодрома Аннёйа на севере Норвегии, достигла орбиты и вывела в космос полезную нагрузку.
Это первый успешный орбитальный запуск коммерческой европейской ракеты с территории континентальной Европы. Двухступенчатая ракета высотой 28 метров менее чем через четыре минуты после старта пересекла линию Кармана на высоте 100 километров, которую принято считать условной границей космоса.
Затем успешно отработала вторая ступень, ракета достигла необходимой скорости и вышла на орбиту. После завершения маневра были отделены находившиеся на борту аппараты.
На Spectrum находились пять небольших спутников CubeSat и один научный эксперимент. Полезная нагрузка была отобрана в рамках конкурса Германского космического агентства DLR при поддержке Европейского космического агентства (ESA).
Для Isar Aerospace это был только второй полет Spectrum. Первая попытка состоялась в марте 2025 года и закончилась неудачей. Примерно через 30-40 секунд после старта ракета потеряла управление, упала в море неподалеку от космодрома и взорвалась.
Успех Spectrum имеет значение далеко за пределами Германии. Европа в последние годы столкнулась с серьезной нехваткой собственных возможностей для запуска спутников и в значительной степени зависит от зарубежных поставщиков пусковых услуг, прежде всего американской SpaceX.
Spectrum должна стать европейской альтернативой для вывода на низкую околоземную орбиту небольших и средних спутников, а также спутниковых группировок.