Украденное в Украине зерно могут везти через Латвию: власти усилят проверки в портах
Украина предупредила о крупных объемах зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий. Теперь Латвия хочет проверять российские транзитные грузы в портах, чтобы выяснить их реальное происхождение.
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сможет брать образцы зерна, перевозимого транзитом, и проводить лабораторные исследования для проверки заявленной страны происхождения. Такие изменения подготовило Министерство земледелия.
В министерстве напоминают, что Латвия запретила импорт и выпуск в свободное обращение сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси. В августе 2026 года этот запрет был дополнительно расширен.
При этом Украина сообщила о значительных объемах зерна, незаконно полученного на оккупированных украинских территориях. Киев также предупреждает, что часть такого зерна может перевозиться через иностранные порты с документами, в которых указано российское происхождение.
По данным Министерства земледелия, на фоне подтвержденной информации о необычно быстром росте спроса на транзит и перевалку зерна из России необходимо провести комплексную проверку происхождения грузов в латвийских портах.
Сейчас зерно, предназначенное для кормления животных и перевозимое транзитом через территорию Евросоюза, не подвергается лабораторным исследованиям, которые могли бы подтвердить страну его происхождения. Поэтому предлагается разрешить PVD отбирать образцы транзитного зерна и проводить лабораторные исследования, чтобы установить, соответствует ли его фактическое географическое происхождение данным в сопроводительных документах.
Правительство планирует внести соответствующие изменения в правила контроля партий кормов на государственной границе, в свободных зонах, а также в свободных и таможенных складах. PVD получит право контролировать транзитные грузы и брать образцы для проверки заявленной страны происхождения.
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Кроме того, предлагается разрешить взимать с компаний, работающих в сфере оборота кормов, предоплату за контроль грузов и лабораторные исследования.
Ожидается, что правительство примет решение о предоставлении PVD таких полномочий в латвийских портах на следующей неделе.
Ранеее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины. По словам Кулбергса, Россия смешивает украденное в Украине зерно с российским и отправляет его через порты других стран. При этом, как отметил премьер, давление со стороны транзитных зерновых грузов сейчас испытывают все страны Балтии.
Также ранее сообщалось, что транзитное зерно не вытесняет латвийское из портов, утверждает Латвийская ассоциация стивидорных компаний. В сезон местные грузы имеют приоритет, а мощностей портов хватает и для латвийского зерна, и для транзита.