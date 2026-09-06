Украденное в Украине зерно могут везти через Латвию: власти усилят проверки в портах

Ранеее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины. По словам Кулбергса, Россия смешивает украденное в Украине зерно с российским и отправляет его через порты других стран. При этом, как отметил премьер, давление со стороны транзитных зерновых грузов сейчас испытывают все страны Балтии.